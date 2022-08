El presidente Iván Duque se refirió este miércoles a la propuesta del nuevo gobierno de buscar en los primeros cien días una fórmula para liberar a las personas detenidas durante el paro nacional.

“Yo no entiendo por qué estamos tratando como de segmentar la conversación, no es un tema de jóvenes y primera línea. Jóvenes, no tiene nada que ver que sean jóvenes, y la primera línea ¿qué es?, ¿es una estructura, es una organización? No, aquí se han dado capturas de quienes han cometido delitos, incendiar el transporte público, dañar infraestructura, quemar palacio de justicia, quemar centros de atención de la Fiscalía, quemar establecimientos de comercio, destruirlos, vandalizarlos son delitos, y entonces ellos han sido capturados en ejercicio de las facultades que tiene la justicia de nuestro país”, dijo Duque.



Y añadió que las detenciones de las personas vinculadas por esos hechos han pasado por las investigaciones de la Fiscalía y por decisiones de jueces de control de garantías “que han encontrado una evidencia contundente. Entonces no le podemos decir a la sociedad que al que destruye, que al que vandalice lo premiamos, porque qué mensaje les estamos enviando a nuestros hijos y la sociedad. El que comete un delito tiene que pagar por él”.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se apartó de la propuesta del presidente electo, Gustavo Petro, y promovida por congresistas del Pacto Histórico.

“Me parece que quien comete un delito tiene que responder por él, ese es el fundamento de una democracia”, dijo en entrevista con Blu Radio, y agregó: “El trabajo del Presidente de la República es dar oportunidades, educación y empleo para que las personas salgan de la pobreza, pero el de los jueces no es dar excusas, es dar sentencias”.

Elementos incautados por la Policía durante los allanamientos.

Indicó que si hay pruebas contra estas personas, deben ser judicializadas y responder por sus actos. “Los bogotanos hemos tenido que invertir millones de pesos en recuperar las estaciones. Es como si alguien entrara a una casa, la destruyera y hay que dejarlo porque pobrecito el muchacho. Yo francamente no creo en eso”.



Además, se refirió a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron abusos durante las protestas y dijo que estos también deben responder. “Así como los policías que abusaron deben responder ante la justicia, también los que causaron desmanes. (...) Me consta, lo vi, que hubo gente que no estaba en protesta pacífica, pero meter a un policía a un CAI y prenderle fuego no es protesta social. Y si están detenidos no es por capricho”, dijo López.



Entre tanto, en el Congreso se anunció la presentación de una proposición para la creación de “una Comisión Accidental para las Garantías y los Derechos Humanos de las Personas Capturadas en el Marco de la Protesta Social”.



El representante a la Cámara Alirio López señaló que junto con otros congresistas “propondrán al gobierno de Gustavo Petro abrir instancias de un gran diálogo nacional que reconozca en los cientos de jóvenes privados de la libertad la fuerza que se requiere para cerrar las distancias que nos dividen e insistir en un proyecto de país para la vida, con justicia y dignidad para todos y todas”.



El partido Centro Democrático manifestó su oposición a la idea: “Las acciones delincuenciales de la primera línea arrebataron la vida de policías, ciudadanos y generaron enormes pérdidas económicas mayores que las de la pandemia, no es correcto que el Gobierno esté pensando en darles indultos”.

