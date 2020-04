Ex-Farc denuncian malas condiciones sanitarias en prisión

Moisés Quintero, quien hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, denunció que él y varios exintegrantes de ese grupo fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad Coiba en Ibagué, en donde, según dijo, están recibiendo un trato inhumano, no solo por el trato de la guardia, sino por las condiciones sanitarias en la que se encuentran.

“Nuestra salud está decayendo, no hay servicio sanitario, no hay agua, nos tiene encerrados 23 horas del día, esto es inhumano.”, dijo Quintero.



Por medio de la denuncia pidieron solidaridad y exigen la creación de una comisión de paz del Senado, de la Procuraduría, o incluso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que atiendan el tema.



Esto con el fin de que sean enviados al penal y tomen medidas por la situación que están viviendo los internos, no solo los que se autodenominan políticos, por haber hecho parte de las Farc, sino también los sociales, es decir, los que responden por delitos como hurto.

Mauricio Jaramillo, del Consejo Político Nacional de Farc, encargado de temas que involucren a detenidos del extinto grupo guerrillero, afirmó que, en conversación con uno de los hijos de los prisioneros, tuvo conocimiento de que el lugar a donde fueron trasladados son unas torres abandonadas.



La misma situación fue denunciada por Quintero y además agregó que en los patios del penal hay malos olores. Afirmó que los inodoros de las celdas no funcionan, no hay servicio de energía ni de encomienda.



Aseguró que debido a las malas condiciones sanitarias, algunos de los presos están presentando problemas respiratorios y gastrointestinales.

"Hacemos un llamado solidario a todo el pueblo colombiano y saludamos a todos los prisioneros políticos que salen de más cárceles y que no han sido trasladados acá para que sepan las condiciones en las que nos mantienen por estos lados. Espero la solidaridad de todos ustedes y una pronta solución y un acompañamiento a esto que está cometiendo el Estado colombiano contra los prisioneros.”, concluyó.

