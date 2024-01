Si son expulsados de Ecuador, presos colombianos podrían llegar libres: Minjusticia

Mientras aumenta la tensión en Ecuador por una oleada violenta que llevó al presidente de ese país a declarar que tienen un conflicto interno, y a reiterar que expulsarán de las cárceles a miles de presos colombianos, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, volvió a referirse este miércoles a esa situación.



(Lea también: Minjusticia habló sobre anuncio de Ecuador de expulsión masiva de presos colombianos).



En diciembre, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, anunció que expulsará a 1.500 reclusos extranjeros, la mayoría de Colombia, Perú y Venezuela, al respecto, Osuna señaló que han tenido conversaciones con el gobierno ecuatoriano pero que las mismas han girado sobre la posibilidad de una repatriación de presos, no de una expulsión, que tiene consecuencias diferentes.

Facebook Twitter Linkedin

Detenidos de un grupo armado por la toma temporal de un canal de televisión en Guayaquil, Ecuador. Foto: EFE

Si los expulsan, los están dejando en libertad y pueden entrar a Colombia. Si tienen alguna deuda con la justicia colombiana, tendrán que ser capturados; pero si no, seguirán en libertad: Osuna FACEBOOK

TWITTER

“Las conversaciones que tuve la semana pasada con la Canciller ecuatoriana siempre fueron relacionadas con la posibilidad de una repatriación voluntaria de presos, que se tramita por los dos Estados, pero es una repatriación caso a caso de una persona que está cumpliendo una pena de prisión en Ecuador y, por ser voluntario, pide el traslado para terminar de pagar la pena en una cárcel colombiana. Nunca se habló de expulsión”, señaló Osuna al término de una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia.



Así pues, al referirse sobre qué pasaría si en lugar de una repatriación los presos son expulsados, como ha dicho Noboa, el Ministro de Justicia dijo que esas personas podrían quedar libres.



(Le puede interesar: Los millonarios hallazgos que detectó Contraloría en palacios de justicia de Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

Militares en las calles de Ecuador, en medio de escalada de violencia. Foto: EFE

“Si los expulsan, los están expulsando de la cárcel, los están dejando en libertad, y un ciudadano colombiano que llega a la frontera puede entrar a Colombia. Si tiene alguna deuda pendiente con la justicia colombiana, tendrá que ser capturado; pero si no la tiene, seguirá su vida en libertad en Colombia”, sostuvo Osuna.



Esto sucedería porque para que las decisiones judiciales de Ecuador sobre una condena tengan validez en Colombia, “se requiere esa formalidad de la repatriación de presos. Si es una expulsión, solo llegan a la frontera y dependerá de la situación de cada uno de ellos frente a la justicia colombiana”, aclaró el jefe de la cartera de justicia.



(Lo invitamos a consultar: Claves del protocolo del Minjusticia sobre sustancias psicoactivas en espacios públicos).

Facebook Twitter Linkedin

Soldados en Quito, capital de Ecuador. Foto: AFP

Si hay una expulsión, miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, tienen que ser capturadas por las autoridades para seguir pagando una pena, y cuántas no: Osuna FACEBOOK

TWITTER

Sobre la situación de una expulsión masiva, que sería inédita, el Ministro también sostuvo que el sistema carcelario colombiano ya tiene una sobrepoblación y, de entrada, no hay 1.500 cupos libres para los presos que sean expulsados de Ecuador.



“Pero esperemos a ver si realmente ocurre. Si hay una expulsión, miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, tienen que ser capturadas por las autoridades para seguir pagando una pena, y cuántas no. Es una situación inédita, esperamos que no ocurra”, concluyó Osuna al señalar que en cualquier caso, se tomarán las medidas necesarias para atender la situación.







En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com