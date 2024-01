Presidente Gustavo Petro y Andrés Pastrana tienen cita de conciliación en la Fiscalía

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Andrés Pastrana tienen programada, para este martes 30 de enero, una cita de conciliación en la Fiscalía General luego de los choques que protagonizaron a través de redes sociales.



A finales del año pasado, Petro publicó la captura de miembros de la Armada Nacional quienes estarían relacionados con el narcotráfico. Esta situación fue aprovechada por Pastrana para cuestionar la política de 'paz total' del actual gobierno.



Pastrana escribió en X: "Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total".



A los cuestionamientos, Petro le respondió que lo que decía "tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo". En mandatario aprovechó para mencionar la supuesta cercanía de Pastrana con el polémico Jeffrey Epstein, sindicado en una red de explotación sexual.



Tras el anuncio del presidente Petro, Pastrana volvió a reaccionar y le respondió a Petro: "Si no tiene pantalones ni argumentos para defender su llamada paz total en debate público, escúdese desde el poder en los tribunales. Y prepárese, demandado por mí, para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel Castro en La Habana".

Denuncia de Petro a Pastrana.

Posteriormente, el presidente Petro radicó el 7 de diciembre ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente Andrés Pastrana por "injuria y calumnia".



En el documento, el jefe de Estado dijo que "los derechos no son letra muerta en un papel, son compromisos vivos que deben ser protegidos y promovidos por todos y todas".



Ahora, Julián Quintana, abogado de Pastrana, manifestó que este martes 30 de enero se realizará en la Fiscalía, a las 10 de la mañana, una conciliación con el presidente Petro.



"Como abogado del expresidente Andrés Pastrana, esperamos que asista puntualmente. Demostraremos que este gobierno quiere judicializar a sus opositores para silenciarlos. No lo lograrán", dijo Quintana.

