La dura pulla de presidenta de la Constitucional sobre equidad de género en las cortes

Durante el lunes y martes, la Rama Judicial tiene programado llevar a cabo el XX Conversatorio Nacional de Género llamado “Coordinación estatal para la prevención de las violencias basadas en género”, el cual ha sido organizado principalmente por la Corte Constitucional.



La instalación de la charla inaugural se llevó a cabo este 30 de octubre en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, ubicado en Bogotá, y contó con la presencia de los más altos dignatarios de la justicia, así como con la alcaldesa mayor de la ciudad, Claudia López.



La jornada la abrió la presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien durante los primeros minutos de su intervención hizo hincapié en decisiones históricas que ha tomado la corporación en favor de las mujeres, y en el constante peligro que viven ellas y las personas con cuerpos divergentes: "Las mujeres, por el hecho de serlo, estamos expuestas a perder la vida, y las personas con orientación de género diverso también".

Diana Fajardo, magistrada. Foto: Jorge Alejandro Medellín

No obstante, finalizando su discurso lanzó una pulla a sus compañeros de las altas cortes al mencionar que "es necesario vernos hacia adentro" en este tema. Y es que según su presentación, al preguntarse cuántas mujeres conforman las diferentes corporaciones judiciales y ocupan cargos de toma de decisiones, "la respuesta no es muy alentadora".



Pero si no se mira el detalle, la situación parece equitativa, pues actualmente hay 35.021 servidores y servidoras en todo el país: 19.090 (un 54,51 por ciento son mujeres), y 15.931 son hombres (45.49 por ciento). "Las mujeres son mayoría en las cifras globales de la administración de justicia, pero esta imagen en apariencia tan paritaria comienza a no serlo tanto cuando se ve la composición por tipo de cargo", remató Fajardo ante la mirada atenta de la procuradora Margarita Cabello y la alcaldesa Claudia López.



Altos dignatarios de la justicia en el XX Conversatorio Nacional de Género. Foto: Wilfredo Amaya/Procuraduría

La composición de los cargos

Ante seis hombres y tres mujeres que la acompañaron como panelistas en la charla inaugural del evento sobre equidad y violencias basadas en género, la magistrada Diana Fajardo continuó su discurso por niveles, comenzando con que en la base de la pirámide de trabajadores judiciales, las mujeres son mayoría con 16.335 empleadas frente a 12.796 empleados.



Los invitados eran la alcaldesa de Bogotá; el fiscal Francisco Barbosa; la procuradora Cabello; Jaime Enrique Rodríguez, presidente del Consejo de Estado; Gloria Stella López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura; Magda Acosta, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP; Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema; Carlos Camargo, defensor del Pueblo y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez; presidente de la Comisión Nacional de Género.

Funcionarios y magistrados asistentes al evento. Foto: Corte Constitucional

Aunque las mujeres representan la mayoría de servidores judiciales, la cúpula del poder continúa teniendo una composición predominantemente masculina. FACEBOOK

Ellos escucharon cómo la togada Fajardo comentó que pese a la mayoría de mujeres en la base, "conforme se asciende, la relación se invierte", ya que en el nivel intermedio de cargos hay más hombres como jueces del circuito que mujeres, con una diferencia de 1.182 a 1.100; contraste que es más grande al hablar del puesto de magistrados de tribunal, con 514 hombres frente a 286 mujeres.



Fue en ese momento en el que pronunció otro de sus cuestionamientos, pues "la diferencia se intensifica aún más en la cima de la pirámide, donde se encuentran 64 magistrados de altas cortes, frente a solo 28 magistradas".



Con esto, la conclusión de Fajardo fue que "aunque las mujeres representan la mayoría de servidores judiciales, la cúpula del poder continúa teniendo una composición predominantemente masculina".



La respuesta del presidente del Consejo

Para desmenuzar su argumentación, la presidenta de la Corte Constitucional resaltó que en la Sala Plena de esa corporación en los últimos años primó la mayoría de mujeres, pero ahora son cuatro frente a cinco hombres. No obstante, esa diferencia que por tiempo se mantuvo (hasta la salida de la exmagistrada Gloria Stella Ortiz y su reemplazo, el magistrado Juan Carlos Cortés), según ella constituye la excepción y no la regla.

Sala Plena de la Corte Constitucional en 2022, cuando había una mayoría de mujeres entre sus integrantes. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Esto porque al ver a las otras altas cortes, "claramente la relación sigue siendo muy desigual". En esa línea señaló que en la Corte Suprema de Justicia hay 30 magistrados y 11 magistradas; y en el Consejo de Estado hay 22 magistrados frente a ocho magistradas.



"Llama la atención que aún nos seguimos contando en código binario, y que las personas con cuerpos divergentes y con identidades sexuales diversas siguen siendo invisibilizadas", añadió Fajardo, aclarando que sabe que en los distintos estamentos están haciendo lo posible para mejorar esto.



Después de que ella habló, la palabra la tomaron los otros panelistas para hablar de los retos y perspectivas de género que han abordado en sus diferentes entidades. Pero quien se pronunció de forma más directa ante el llamado de atención a revisarse en este asunto fue el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez.



"Doctora Diana, asumo en mi condición de representante del Consejo de Estado esa dura crítica que usted hace a la conformación de la corporación, pero la traslado igualmente a mis compañeros como un llamado para que en este ejercicio que nos aprestamos a realizar de designación de los cuatro consejeros nuevos de Estado, hagamos justicia a la mujer".

Margarita Cabello, procuradora general. Foto: Wilfredo Amaya/Procuraduría

Quien habló a nombre propio de lo difícil que ha sido para las mujeres ocupar altos cargos del Estado fue la procuradora Margarita Cabello, quien afirmó que en la historia del país fue la segunda presidenta mujer de la Corte Suprema, la cuarta ministra de justicia, y que tuvieron que pasar 192 años para que una mujer fuera la jefa de la Procuraduría General de la Nación.



"Me ha tocado vivir, sufrir pero también gozar lo que es perspectiva de género, igualdad de derecho y equidad de género como discusión, lucha y logros", añadiendo que se empezó a hablar de igualdad de derechos de manera más articulada hace cerca de 20 años, cuando ella era magistrada del Tribunal de Barranquilla.



El cierre de ese panel inaugural lo hizo la alcaldesa Claudia López, quien recogió que estas brechas de género tienen raíz en el patriarcado, y que es crucial tener claro que existe una asimetría de poder para así intervenir la violencia basada en género.



"Entonces cuando el señor presidente del Consejo de Estado decía 'acepto el regaño', no es un regaño, así estamos hechas todas las entidades porque reproducimos desafortunadamente esas estructuras sociales. Por mucho esfuerzo que hemos hecho en la alcaldía todavía no tenemos en todas las instancias plena equidad de género. Reconocer eso y enfrentarlo es parte de lo que nos tiene aquí", explicó la mandataria de los bogotanos.



Como una de las medidas para superar las barreras, que también incluyen delitos sexuales en los que son víctimas las mujeres, en el evento se firmó el acta con la que se materializó el Protocolo contra el abuso sexual y por razones de género en el ámbito laboral de la Rama Judicial.



