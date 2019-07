Preocupación por el paradero de Jesús Santrich

Una nota escrita a mano, y en la que asegura que supuestamente se trasladaría hasta donde su hijo menor en Valledupar, es lo último que las autoridades conocieron del exjefe de las Farc Seuxis Pausias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, investigado por narcotráfico por la Corte Suprema de Justicia.

“Chatica, me fui a pasar la noche con un hijo menor, pero no quiero montonera en su casa, así que cuando lleguen a Valledupar llamen a Daniel y me recogen. Estaré listo a las 8:00”, dice la carta.



Esa nota que aparece con su firma –y de la cual se está verificando su autenticidad– fue encontrada en la mañana del domingo por los escoltas del exjefe guerrillero en la habitación que ocupaba en una casa del Espacio Territorial de Reincorporación de Tierra Grata, en el corregimiento San José de Oriente, de La Paz, Cesar.



Santrich, quien se posesionó como representante a la Cámara hace tres semanas, y a quien la Corte citó a indagatoria para el próximo 9 de julio, se encuentra libre desde el 29 de mayo.



La Corte, que lo investiga por al parecer coordinar un envío de 10 toneladas de cocaína a EE. UU. después de la firma del acuerdo de paz, ordenó su libertad en mayo, al considerar que goza de fuero por su condición de congresista y debe ser investigado y juzgado por esa corporación, único organismo facultado para decidir su captura.

Así, el exguerrillero puede desplazarse libremente por el territorio nacional, pues la Corte no ha ordenado hasta ahora su detención, aunque sí le abrió un proceso formal por la “posible comisión de delitos” de narcotráfico.

Nota de Jesús Santrich encontrada en la vivienda donde estaba el exjefe guerrillero. Foto: Archivo particular

Al iniciar la investigación en su contra, la Corte estimó que no era “necesario, proporcional ni razonable” enviarlo a prisión debido a la etapa en la que por ahora está el caso. La posible privación de su libertad se definiría solo después de escucharlo en la indagatoria, o si la Corte llega a considerar que es necesario para garantizar que comparezca.



Fuentes cercanas al esquema de seguridad de Santrich –protección que se le asignó en su calidad de congresista– le confirmaron a EL TIEMPO que los escoltas lo dejaron durmiendo en el espacio territorial de La Paz en la noche del sábado, pero al amanecer del domingo ya no estaba. El esquema de seguridad de Santrich, que está conformado mayoritariamente por personas de confianza del partido Farc (tal y como quedó establecido en los acuerdos de paz), se trasladó este domingo hasta Valledupar para verificar que estuviera con su hijo, como decía la nota encontrada.



Sin embargo, aseguran las fuentes, cuando fueron hasta la casa en la que supuestamente vive su pariente, no lo encontraron.



El caso de Santrich ha generado preocupación por dos razones. La primera alerta vino de algunos sectores políticos (ver reacciones) que temen que Santrich no se presente a la cita con la Corte a la cual fue convocado por narcotráfico y que evada la justicia.

Así, el episodio de Santrich recordó que en el pasado, los exjefes de las Farc Iván Márquez, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’, abandonaron sus escoltas, dejaron de asistir a la Jurisdicción Especial para la Paz y hoy se desconoce su paradero.



La segunda razón de preocupación tiene que ver con su seguridad. Así, a las cuatro de la tarde de este domingo, el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, hizo público un comunicado en el cual informa que el exjefe de las Farc abandonó su esquema. “La UNP ratifica la disponibilidad del esquema de protección y solicita al señor Santrich que se contacte de forma inmediata con este despacho o con los integrantes de su dispositivo de seguridad”, dijo.



La UNP recordó que Santrich es un protegido de alto riesgo –por las amenazas que existen contra su vida–, por lo que les solicitó a las autoridades y al partido Farc que entreguen toda la información que tengan para poder “restablecer lo más pronto posible las medidas ”.

Los abogados de Santrich le dijeron a EL TIEMPO que por ahora no han tenido comunicación con su cliente y que no tienen certeza de qué ocurrió con su esquema de seguridad.

Está citado el 9 de julio en la Corte

El exguerrillero Jesús Santrich en el Congreso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El exjefe guerrillero Jesús Santrich, quien ha dicho públicamente que atenderá los llamados de la justicia, tiene distintos compromisos pendientes tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Para el próximo martes 9 de julio está citado a indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por presuntos hechos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir, delitos presuntamente cometidos después de la entrada en vigencia del acuerdo de paz, en diciembre del 2016.



Ese día, el excomandante de las Farc deberá acudir ante los magistrados que llevan su proceso junto con sus abogados. En esa diligencia, de carácter reservado, deberá responder sobre su participación en el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre junio del 2017 y abril del 2018.



La Corte le preguntará por los videos en los cuales aparece implicado y los señalamientos que en su contra ha hecho Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), detenido en EE. UU. y a quien el alto tribunal aún no ha podido escuchar directamente.



Según lo dicho en su momento por Marín a la Fiscalía, Santrich coordinó el envío de coca a Estados Unidos valiéndose de su supuesta relación con disidencias de las Farc y con carteles mexicanos.



Después de la indagatoria, los magistrados de la Sala de Instrucción deberán resolver la situación jurídica del exguerrillero, establecer si se sigue el proceso penal en su contra, así como si existen evidencia y argumentos para ordenar su detención preventiva.



Por el lado de la justicia transicional, Santrich está vinculado al caso de secuestro que adelanta la JEP contra la antigua cúpula de la guerrilla. En este, el excongresista había pedido continuar su versión voluntaria para esclarecer esta práctica cometida entre 1993 y 2012.



Pero en la JEP también está pendiente de definirse la apelación que presentó la Procuraduría sobre la decisión con la que esa justicia le concedió a Santrich, el 15 de mayo, la garantía de no extradición. Ese día, la JEP consideró que no había evidencia para establecer la fecha de los hechos por los cuales es requerido por EE. UU.

Salió sin avisar al partido: Farc

El partido Farc aseguró que Santrich dejó la zona de reincorporación de Tierra Grata “sin la debida protección, y sin dar aviso a la dirección del partido”.



En el comunicado, el grupo político reafirma que mantiene su compromiso con el proceso de paz, por lo que “cualquier decisión personal, o de grupo, que se aparte de estas decisiones, va en contra de nuestra línea política, y por lo tanto, solo puede comprometer a quienes tomen esas decisiones”.

Así, invitaron a Santrich a que reafirme su compromiso con su presencia “en los escenarios que le fueron asignados por el partido”.



El partido agrega que si algún militante se pone al margen del proceso de paz o, tras la firma del acuerdo, comete delitos “debe asumir las consecuencias”.

Reacciones por la desaparición de Santrich

Guillermo García, Senador Partido Liberal

“Es un hecho muy grave, muy delicado. Es muy temprano para dar una opinión de fondo. Puede, como se dice, estar buscando más seguridad”.



Roy barreras, senador del Partido de la 'U'

​“¡Santrich debe reportarse! Si desaparece, traicionaría gravemente la confianza de sus propios copartidarios, que se la jugaron por preservarle sus derechos. El que se queda en el proceso le apuesta a la paz y tiene beneficios. El que se sale le apuesta a la guerra y tendrá castigo”.



Antonio Sanguino, senador Alianza Verde

“La desaparición de Jesús Santrich es una mala noticia para Colombia. Él tiene un compromiso con las víctimas, con el acuerdo de paz, con la justicia colombiana, con el país y con la comunidad internacional”.



Nubia Martínez, directora del Centro Democrático

"Una vez más se cumple lo que el Centro Democrático advirtió, relacionado con los peligros para la sociedad colombiana de firmar un acuerdo donde prevalece la impunidad. Acusado por Marlon Marín ante la DEA por los delitos de narcotráfico (...) era muy previsible que Santrich tomara el mismo destino fugitivo de Iván Márquez".



