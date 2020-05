Piden acción urgente por brote masivo de covid-19 en cárcel de Leticia

Con 90 casos confirmados –89 presos y un guardia– en tan solo dos semanas la cárcel de Leticia se convirtió en uno de los mayores focos de contagio de coronavirus en las prisiones del país, acompañada por la cárcel de Villavicencio, que ya supera los 800 casos.



En la cárcel de Leticia, cuyo primer caso registrado fue el de un funcionario del Inpec, ya se han contagiado el 49 % de los presos, puesto que en este centro penitenciario hay 181 internos en total. Además, la Gobernación de Amazonas confirmó que falleció por covid-19 un privado de la libertad que estaba en prisión domiciliaria.

Con 718 casos en todo el departamento, la situación de Amazonas es preocupante cuando se miden los contagios en proporción a su población: unos 78.000 ciudadanos. Así, Amazonas hoy registra una alarmante tasa de 544 contagiados por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio nacional, que es 19,55. En este departamento también se han registrado 30 muertes.



Mientras la situación de Amazonas preocupa, la de la cárcel de Leticia en particular ha prendido todas las alarmas por tratarse de un brote masivo en un lugar con un hacinamiento que llega hasta el 53 %, y que hace difícil implementar medidas como el distanciamiento.



Según informaron desde el Inpec, en estos momentos están realizando gestiones de coordinación para aislar a los presos contagiados, y están buscando la atención médica para los internos con la Secretaría de Salud municipal.

No obstante, el dragoneante Luis Díaz, presidente del sindicato del Inpec en Leticia, comentó que ese establecimiento carcelario no cuenta con infraestructura para aislar a nadie. “La sobrepoblación que tenemos es un riesgo para todos”, explicó. El dragoneante añadió que la semana pasada se hicieron pruebas de coronavirus a cerca de 100 internos pero que faltan más de 80.



Y dijo que aunque el personal del Inpec recibió por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) elementos de protección, los insumos que les dieron a los presos fueron gracias a donaciones externas y están a punto de acabarse.

Aura Carmenza Navia, defensora del pueblo en Amazonas, también señaló que la cárcel de Leticia no tiene cómo manejar la cantidad de contagios.



“Se había dispuesto al principio un patio muy pequeño para tener allí a unas personas contagiadas, pero en este momento no se cuenta con el sitio para aislar a los más de 80 enfermos”, dijo la defensora.

Y añadió que para analizar las acciones puntuales que tomarán, hoy habrá una reunión con los defensores para revisar la situación de derechos humanos en el penal. En esa reunión esperan poder precisar la situación jurídica de los presos de cara a apoyar el trámite de solicitudes de excarcelación por el decreto 546 del Gobierno.



“Por lo que sabemos, solo se habían beneficiado 10 personas por ese decreto: 9 por hurto y un por inasistencia alimentaria. Pero teniendo en cuenta el número de contagiados que ya es alarmante y una bomba muy grave, creo que tocaría tomar medidas urgentes e inmediatas”, indicó.



A la preocupación por la situación de la penitenciaría se sumó el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Su presidente, el abogado Francisco Bernate, señaló que desde que se expidió el decreto de excarcelación –la segunda semana de abril– se había dicho que se iba a estudiar la posibilidad de un segundo decreto más amplio, y eso no ha ocurrido.

“Creemos que ha habido negligencia con esta situación, lo que ha llevado a cifras dramáticas de contagios en cárceles como Leticia y Villavicencio”, recalcó. Por el decreto de excarcelación del Gobierno habían salido, hasta este lunes, 408 presos a casa por cárcel a nivel nacional.



Desde el Ministerio de Justicia le dijeron a EL TIEMPO que están analizando con cuidado la situación de las cárceles de Leticia, Villavicencio y otras, y que están trabajando con las secretarías de Salud locales y la Uspec para la atención de los presos y realizar pruebas.



También dijeron que se está trabajando en un segundo decreto para agilizar las excarcelaciones y que este miércoles esperan entregar una información detallada del trabajo que han avanzado en esta materia.

*Con información de Salud

