No aparecen 724 exmiembros de las Farc

Desde hace varias semanas, comisiones tripartitas del Gobierno, las Naciones Unidas y la exguerrilla de las Farc han ejecutado tres planes de búsqueda en diversas regiones del país para ubicar a 724 exmiembros de esa organización que literalmente se esfumaron.



Sus nombres (en algunos casos alias) aparecen en los listados oficiales de desmovilizados que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Antonio Ceballos, recibió.

Inicialmente fueron 15.005 y, luego de expulsar a varios narcotraficantes, se certificaron poco más de 13.000.



Pero en oficios que el Gobierno le acaba de enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz se asegura que hay una gran preocupación sobre la suerte que corrieron estos 724 exmilitantes de esa organización.



Fuentes del Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que se trata de mandos medios y guerrilleros rasos, cuyo paradero es desconocido por el Gobierno, por Naciones Unidas y por la propia Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido político que se formó tras la firma del acuerdo de paz.



La preocupación por su ubicación ha ido aumentando porque se trata de hombres entrenados, con formación en el manejo de armamento, que podrían terminar al servicio de organizaciones ilegales si no se someten al proceso de reinserción previsto y pactado.

Llamado a la JEP

De hecho, la cúpula militar ya fue alertada, al igual que otras autoridades locales y nacionales que le siguen el pulso al crecimiento de las llamadas disidencias que, según la Fiscalía, ya hacen presencia en 12 departamentos con cerca de 1.600 hombres en armas.



La oficina del comisionado para la Paz, también le remitió la alerta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el argumento de que es en esa instancia en donde pueden proceder a expulsar a este grupo de los listados oficiales para así buscarlos a través de la Fuerza Pública.



“Los organismos de inteligencia verifican en terreno si la desaparición de este ‘ejército’ está relacionada con la pérdida de todo rastro de los excomandantes de las Farc Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, y Henry Castellanos, conocido como ‘Romaña’. Los tres sujetos están evadidos de la JEP desde hace varios meses”, le señaló a reporteros de EL TIEMPO una fuente del alto gobierno.



Y agregó que la lista oficial de desmovilizados desaparecidos era de 991, pero 267 de ellos se empezaron a presentar de manera voluntaria ante diferentes instancias. Y aunque han justificado su prolongada ausencia de las zonas de concentración, habilitadas en el acuerdo de paz, ninguno ha dado pistas certeras sobre la suerte de los 724 que faltan.



EL TIEMPO tuvo acceso a las identidades de algunos de los evasores, pero se abstiene de entregar nombres por solicitud expresa de las comisiones tripartitas que aún intentan ubicarlos.

¿Menores y más colados?

Pero ese no es el único grupo de excombatientes de las Farc que está mencionado en los oficios que han salido en la última semana desde Casa de Nariño rumbo a JEP.



Allí también se hace referencia a personas que la exguerrilla no reportó como menores de edad, pero que lo eran cuando fueron reclutados para la guerra.



Este segundo grupo suma 218 personas que, a través de verificaciones de información de bases de datos de la Registraduría Nacional y de la Fiscalía General, se estableció que fueron reclutados siendo aún menores de edad, lo cual detona un lío jurídico que ahora tendrá que resolver la JEP.



Lo que argumenta la oficina del Comisionado de Paz es que hoy están siendo tratados como adultos desmovilizados y acogidos a la justicia transicional. Pero su condición de menores, al momento de arribar a la guerra, los convierte es en víctimas del conflicto y como tal deben ser tratados.



Este punto es especialmente sensible, porque no solo se trata de menores que las Farc no reconocieron en su momento, sino que su proceso de reincorporación y tratamiento debe ser diametralmente opuesto por su condición de víctimas.



El Gobierno también le advirtió a la JEP que acaba de detectar un nuevo paquete de presuntos colados, mimetizados entre la llamada guerrillerada.



Se trata de al menos 383 personas que están “en observación especial”, debido a que –tras triangular información de la Fuerza Pública, la Fiscalía y el Gobierno– no se ha podido establecer con certeza que hayan sido realmente militantes de las Farc.



“Ya estamos adelantando mesas de trabajo bilaterales con la JEP para superar este enorme reto. Por ahora, estamos diseñando mecanismos armónicos de colaboración para subsanar la problemática que hay con estas personas”, le explicó el comisionado Ceballos a EL TIEMPO.



De hecho, se espera para esta semana un pronunciamiento oficial de la JEP sobre las 724 personas que no aparecen, el tratamiento diferencial que el Gobierno está pidiendo para 218 que ingresaron a las filas de las Farc siendo unos niños y la suerte de los 383 en observación especial.



