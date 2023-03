La información de una supuesta indagación del Comando General de las Fuerzas Militares por la muerte, en Venezuela, del exjefe disidente Seuxis Pausias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’, en mayo de 2021, no ha dejado de generar extrañeza entre varios sectores.



(Lea también: Nuevas alertas por pagos de accidentes sin Soat por más de $70.000 millones).



Dicha indagación, reportada por la revista Semana, supuestamente se abrió contra el excomandante de las FF. MM., general (r) Luis Fernando Navarro, y el excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro, a quienes presuntamente se les preguntó, entre otras cosas, si hubo una orden del expresidente Iván Duque para hacer una operación contra ese jefe disidente en Venezuela.

Facebook Twitter Linkedin

General (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Al respecto, las críticas no se han hecho esperar. El general Zapateiro, al ser consultado por EL TIEMPO, se limitó a decir: “A palabras necias, oídos sordos. Ellos están pescando en río revuelto. Todo pasó en territorio venezolano, que sean ellos mismos los que averigüen y encuentren a los que están buscando”.



El excomandante del Ejército no respondió directamente a preguntas sobre si hay una indagación en su contra o si le pidieron su testimonio frente a la muerte de ‘Santrich’, pero concluyó diciendo: “Cuando se convive con los narcocriminales todo les puede pasar”.



(Lo invitamos a leer: Grupos ilegales han roto el cese del fuego al menos 2,6 veces cada día).



Por su lado, ante preguntas de este medio, el exministro de Defensa Diego Molano sostuvo que no conocía sobre la presunta indagación a los excomandantes del Ejército y de las Fuerzas Militares.



“Muy extraño que se ordene en contra de generales de la patria que lo único que han hecho es cumplir su misión constitucional de proteger a los colombianos frente a terroristas que amenazan la soberanía, la institucionalidad y la democracia del país”, indicó.



Del mismo modo, cuando se le preguntó si hubo alguna operación militar colombiana en territorio venezolano contra ‘Santrich’, el exjefe de la cartera de Defensa indicó que la información que recibió en su momento sobre la muerte del exjefe disidente “fue de inteligencia y señalaba que en presuntos enfrentamientos entre bandas de narcotráfico había caído este terrorista en Venezuela".

Facebook Twitter Linkedin

Diego Molano, exministro de Defensa Foto: Presidencia

Y añadió que al confirmarse este hecho, "se comprobaba que en Venezuela se refugian narcocriminales con la protección del régimen”.



(Le sugerimos leer: 'Negro Óber' fue aislado en prisión tras video amenazando a comerciantes).



Por último, Molano recalcó: “Muy extraña la solicitud del presidente Petro de esa indagación, que no sea que se esté montando una persecución exigida por Maduro. Causa curiosidad tanta preocupación por delincuentes como alias Santrich que durante más de 50 años les hicieron daño a los colombianos: secuestros, asesinatos, ‘pescas milagrosas’, tomas guerrilleras, masacres, reclutamiento de menores...”.



La publicación de la revista Semana afirma que el actual comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dijo que la indagación en cuestión fue ordenada por el presidente Gustavo Petro, pero al ser consultado por este medio, el comando de las FF. MM. no respondió para confirmar o negar dicha información.



(Lo invitamos a consultar: Este es el dictamen médico tras pelea de Aida Merlano en la cárcel).



De otra parte, el expresidente Iván Duque afirmó, a través de su equipo de comunicaciones, que por ahora su único pronunciamiento al respecto sería el que dio en Estados Unidos el viernes, en declaraciones a medios de comunicación.



Ese día, tras terminar su intervención en el conversatorio ‘Crisis en Venezuela: implicaciones para la democracia, los derechos humanos y el medioambiente’, en el Wilson Center de Washington, el exjefe de Estado advirtió que “hay un interés del régimen venezolano de conocer todo el trabajo histórico de la inteligencia de Colombia con Estados Unidos, el Reino Unido y otros países”.



(Al respecto puede leer: Iván Duque advierte sobre investigación a oficiales por muerte de 'Santrich').

Facebook Twitter Linkedin

Mario Diaz-Balart. Foto: Archivo particular

Según él, esta supuesta colaboración en inteligencia sería “para facilitar que desde Venezuela se hagan operaciones de espionaje en Colombia”.



Duque no fue el único que habló de ese tema, pues en entrevista con EL TIEMPO Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero de la Cámara de Representantes de EE. UU., afirmó que le inquieta la posibilidad de que el gobierno Petro esté compartiendo información sensible y de inteligencia (proporcionada por EE. UU.) con enemigos de Washington como Venezuela, Rusia, China, Cuba e Irán).



“Yo tengo que sentirme cómodo de que ese intercambio no se está repartiendo a los enemigos de la democracia”, indicó.



(Sobre este tema lea: 'Me preocupa que Petro esté compartiendo inteligencia con enemigos': Díaz-Balart).

Es de conocimiento que por solicitud expresa de Nicolás Maduro, en Colombia se están empezando a abrir investigaciones a generales que le han servido al país FACEBOOK

TWITTER

Más allá de la supuesta colaboración en temas de inteligencia, el expresidente Iván Duque también alertó la semana pasada sobre supuestas presiones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para investigar a oficiales colombianos que enfrentaron a criminales que se refugian en el país vecino.



“Es de conocimiento que por solicitud expresa de Nicolás Maduro, en Colombia se están empezando a abrir investigaciones a generales que le han servido al país y han enfrentado al terrorismo en nuestro país y a grupos terroristas que están siendo protegidos por Maduro en territorio venezolano”, afirmó el exjefe de Estado.



Por el momento, ni el Comando General las Fuerzas Militares ni el Ministerio de Defensa se han pronunciado sobre esta supuesta indagación en contra de los generales en retiro Eduardo Enrique Zapateiro y Luis Fernando Navarro.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: