Precluyen investigación por homicidio contra Juan David Díaz

En 2011, ante Justicia y Paz, dos paramilitares señalaron a Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, de tener relación con dos crímenes cometidos en 2002 y 2003 en dicho departamento.



La investigación que se le siguió en su contra acaba de ser decidida en su favor pues la Fiscalía no solo le precluyó el caso, sino que advirtió que las acusaciones de los paramilitares fueron mentirosas y con visos de venganza.



Según la Fiscalía, los paramilitares que mencionaron falsamente a Díaz Chamorro hacen parte de los integrantes de ese grupo ilegal condenados por el homicidio del alcalde Díaz, al perpetrado el 10 de abril de 2003 y recordado porque el mandatario local denunció que lo iban a matar un mes antes en un consejo comunal que lideraba el presidente de la época Álvaro Uribe.



Acogiendo la tesis de la defensa, la Fiscalía Quinta Especializada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de Antioquia señaló que los testimonios contra Juan David Díaz no son creíbles tal y como lo hizo en el pasado la Unidad Nacional Contra el Terrorismo de la Fiscalía que no solo desestimó un caso contra Díaz por concierto para delinquir, sino que ordenó investigar a los paramilitares que trataron de incriminarlo.



Se trata del jefe paramilitar Rodrigo Cadena Pelufo, alias ‘Cadena’; Ángel Miguel Berrocal Doria, Wilson Ardenson Herrera Rojas, Edelmiro Anaya González y José Heriberto Navarro. “Si la Fiscalía Especializada contra el Terrorismo desestimó esas acusaciones (…) al considerar que son infundadas y más bien corresponde a venganzas por haber sido condenado por la muerte del alcalde de El Roble, se considera que las otras acusaciones que hacen estos mismos criminales tampoco tienen fundamento”.

Falsos testigos

A Juan David Díaz lo relacionaban con los homicidios de Maigel Israel Carrascal Corpas y Carlos Emilio Dajud Casas. La Fiscalía Especializada, en decisión en poder de EL TIEMPO, insistió en que se demostró que Juan David Día ni era paramilitar, ni delincuente común ni sicario a sueldo sino objeto de falsos señalamientos.



“Es tal el afán de estos paramilitares, maquinado por su jefe Rodrigo Cadena, también condenado por el homicidio del alcalde de El Roble por involucrar a Juan David Díaz (…) que durante versiones libres y declaraciones bajo gravedad de juramento, incurren en errores, imprecisiones y mentiras”, dice la decisión.



Entre otros, paramilitares dijeron que supuestamente Cadena había nombrado a Díaz como jefe de una banda ‘Los Reguetoneros’ que nunca existió según informes de Policía y se contradecían sobre el supuesto rol que ambos habrían tenido en las AUC.



​

En cambio, la Fiscalía acreditó que Juan David Díaz inició una larga lucha por esclarecer el asesinato de su padre y dio credibilidad a testimonios que dieron en cuenta del trabajo de Díaz por las víctimas en Sucre, así como de sus estudios en Barranquilla, entre otros.



Por esa razón, ya la Fiscalía se había abstenido a dictar medida de aseguramiento a Juan David Díaz Chamarro, “en atención que las pruebas que lo señalan (…) adolecen de credibilidad, sin infundadas y tiene un viso de venganza”.



Ahora, la Fiscalía precluyó la investigación a favor de Juan David Díaz y compulsó copias para que se investigue pro el presunto delito de falso testimonio a Ángel Miguel Berrocal, Wilson Ardenson Herrera Rojas, Edelmiro Ana González y José Heriberto Navarro.



Yessika Hoyos, abogada de Díaz para este caso e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, aseguró que se trató “de un montaje” liderado por los paramilitares por la gestión de Juan David Díaz para esclarecer el crimen de su padre.



“Este no es el único caso, lo investigaron por concierto para delinquir en un caso que se cayó y lo más triste es que todavía tiene una investigación abierta por otros homicidios por esas acusaciones falsas”, dijo.



“Quiero hacerle un llamado a la Fiscalía para que no se preste a estos montajes de los paramilitares”, agregó Hoyos. Por el crimen de Eudaldo Díaz fue condenado a 20 años de prisión en 2009 el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus.



En febrero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento de Arana Sus como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública y reconoció como víctima a Juan David Díaz. El día 22 de febrero, él y el abogado que lo representa ante la JEP, Sebastián Escobar, fueron amenazados vía telefónica.



