Con propuesta sobre organismos de control arranca el nuevo Fiscal

Este jueves, Francisco Barbosa asumió como nuevo Fiscal General de la Nación después de que el pasado 30 de enero la Corte Suprema de Justicia lo eligiera como el reemplazo de Néstor Humberto Martínez entre la terna que presentó el presidente Iván Duque.

El evento de posesión se realiza en el Salón de los Gobelinos de la Casa Nariño y cuenta con la presencia del presidente Duque.



Durante la ceremonia, Barbosa señaló que con una "inmensa responsabilidad asume el cargo de Fiscal", pero también como "un desafío, no solo por ser el Fiscal más joven del país" y sino por su elección de forma unánime en la Corte Suprema de Justicia.



El Fiscal señaló que durante los cuatro años que estará frente al ente acusador se dedicará a trabajar en nueve ejes en específico. El primero de ellos estará enfocado en lograr una ampliación territorial de la Fiscalía, en donde buscará llegar a 200 municipios más.



El segundo eje es "la lucha contra la corrupción" para proteger de forma prioritaria "los recursos de la salud, el medioambiente, la educación y la contratación pública". Así mismo, Barbosa indicó que fortalecerá las unidades encargadas de investigar a las personas que violan los derechos de los niños.



En el cuarto punto, el nuevo Fiscal se comprometió a trabajar contra los crímenes de los líderes sociales en el país "para lograr una mayor tasa de esclarecimientos" de estos delitos, la cual actualmente se encuentran en el 52 por ciento.



Entre los otros eje en los que se enfocará Francisco Barbosa será el fortalecimiento de la investigación en el país y desarrollar estrategias litigiosas que buscarán alejarse de la "justicia espectáculo".



Así mismo, el nuevo jefe del ente acusador precisó que "incrementará la lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales".



Barbosa se comprometió, también, a poner a las mujeres y a las minorías "en el punto más alto de protección y a mantener una "relación armónica con la Justicia Especial para la Paz".



Antes de terminar su discurso, el Fiscal General aseveró que presentará para la próxima legislatura un proyecto de ley que buscará reestructurar el ente acusador, y entre los que también contempla una inhabilidad para que los jefes de los organismos de control e investigación (como la Fiscalía, Procuraduría y la Contraloría) no puedan aspirar inmediatamente a cargos de elección popular.



Barbosa se desempeñaba como alto consejero de los Derechos Humanos en el gobierno Duque y deberá enfrentar varios retos al frente del ente acusador, entre ellos generar más confianza y credibilidad, hacer más eficiente la justicia para los ciudadanos y articularse mejor con otras entidades y el sistema de justicia transicional.



Francisco Barbosa llega a liderar la Fiscalía General de la Nación después de que Néstor Humberto Martínez presentara su renuncia el 15 de mayo de 2019, al igual que la vicefiscal María Paulina Riveros.



(Le puede interesar: Los cambios que tendrá la Fiscalía con Francisco Barbosa)



La decisión de la salida fue tomada luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concediera la garantía de no extradición a Jesús Santrich y ordenara su libertad inmediata, en medio de una investigación que adelantaba la Fiscalía contra el exmiembro de las Farc por intentar enviar 10 toneladas de coca a Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz.



En ese momento, el ente acusador quedó a cargo de Fabio Espitia Garzón, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad Delegada en la Corte Suprema de Justicia.



En diciembre de 2019, el presidente Iván Duque envió a la Corte Suprema de Justicia su terna para la elección del nuevo Fiscal, la cual estuvo compuesta por Francisco Barbosa; Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y Clara María González, secretaria Jurídica de Presidencia.



(Además: Cuatro procesos claves que le esperan a Francisco Barbosa en Fiscalía)



ELTIEMPO.COM