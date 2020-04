Por violar la cuarentena han perdido su libertad 45 investigados

Un apartamento en Cartagena no solo es el lugar en el que el joven Luis Fernando Mejía Hoyos pasa la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, sino que al tiempo es el sitio en el que cumple una medida de prisión domiciliaria ordenada por un juez de la capital de Bolívar.

El viernes, un juez accedió a la petición de la Fiscalía para ordenar una medida de aseguramiento en su contra, como parte de un proceso por el que podría pagar una pena de hasta ocho años de detención. Mejía Hoyos llegó a Bogotá el 13 de marzo, proveniente de Londres, y dos días después se desplazó a Cartagena. Su defensa señala que desde que llegó a la capital se comunicó con las autoridades de salud y la empresa de medicina prepagada, para que se le practicaran los exámenes para verificar si estaba contagiado y que “después de esperar las 24 horas y llamar repetidamente para obtener los resultados de su prueba, le respondieron otra vez que si no lo habían llamado era porque probablemente era negativo”.



Este es uno de los procesos que adelanta la Fiscalía por presuntas violaciones de las restricciones para evitar la propagación del covid-19 y que ya tienen privadas de su libertad a 45 personas, 33 de ellas con prisión domiciliaria, 12 enviadas a la cárcel y 9 que enfrentarán juicio, pero que, por ahora, la justicia consideró deben seguir libres.

En este expediente aparece la denuncia contra el médico Carlos Ernesto Avella Mora, integrante del cuerpo de galenos del Centro Policlínico del Olaya y quien, según el reporte del centro asistencial, habría incumplido la cuarentena que tenía que guardar luego de su regreso al país el 14 de marzo, proveniente de Brasil. Avella Mora mantuvo sus actividades normales en el hospital en el que se reportaron casos de contagio.



El segundo médico muerto en medio de la pandemia, William Gutiérrez, trabajaba en ese hospital. Y, aunque el hijo de la víctima también había regresado de un viaje a China, lo que busca verificar la Fiscalía es si Avella Mora incurrió en delitos al no estar aislado.



Si bien estaban previstas para el viernes las imputaciones a la exreina María Claudia Peñuela y al alcalde de Popayán, Juan Carlos López, fueron aplazadas.



De hecho, la de este último, por falsedad ideológica en documento, por supuestamente haber omitido información sobre su estadía en Marruecos en el momento de ingresar a la Casa de Nariño para una reunión con otros mandatarios regionales, además del presidente Iván Duque, fue reprogramada para el 23 de abril. La ex señorita Santander llegó al país el 13 de marzo a Bogotá y luego viajó a Bucaramanga, donde se hospedó en un reconocido hotel de la ciudad. La hipótesis de la Fiscalía es que no guardó el aislamiento obligatorio tras su regreso desde España.

La Fiscalía señaló que no todas las personas que salen a la calle pueden ser judicializadas y que en principio podrían incurrir en conductas propias del Código de Policía que les acarrearían multas. Pero quienes no estén contagiadas y tenían que estar aisladas por haber llegado del exterior están en riesgo inminente de ser judicializados.



Es el caso de una ciudadana que llegó al país junto con su esposo, provenientes de California (Estados Unidos). Ellos llegaron a Bogotá y se desplazaron a Zipaquirá (Cundinamarca) en donde, el 16 de marzo, según la investigación, salieron de rumba y al día siguiente fueron encontrados en flagrancia en la calle, cuando tenían que estar aislados.



Se les imputó violación de medidas sanitarias, que tiene una pena de prisión de 4 a 8 años.

REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo.com