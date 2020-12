Por tercera vez, Fiscalía cita a la exsenadora Piedad Córdoba

La Fiscalía citó para el 18 de diciembre a la exsenadora Piedad Córdoba en la investigación por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

La excongresista estaba citada para este lunes, y fuentes de la Fiscalía señalaron que se excusó por lo que se le definió una nueva fecha para ser escuchada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema que investiga el magnicidio.



El ente acusador había ordenado la primera diligencia el 2 de octubre, pero como la excongresista no asistió se le envió una nueva comunicación citándola para este lunes.



La exsenadora aseguró en declaraciones a 'W Radio' que ella conoció los detalles del magnicidio el pasado 30 de agosto. Según cuenta, todo sucedió después de que personas la contactaran para reunirse con ella en su casa de Medellín. "Yo los recibí pensando que me iban a hablar de cualquier cosa menos de eso", aseguró.



En la entrevista con la emisora contó que en esa fecha habló directamente con la persona que supuestamente le disparó a Álvaro Gómez a la salida de la Universidad Sergio Arboleda. "Yo no lo podía creer", enfatizó.

Esa información es la que busca ampliar la Fiscalía, a pesar de que la exsenadora ha manifestado públicamente que será en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en donde dirá lo que sabe del tema.



La Fiscalía volvió a citar también a los excomandantes de las Farc Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada. El primero fue citado para el 19 de diciembre y Lozada al día siguiente.



Ellos también han manifestado que van a declarar en la JEP.



