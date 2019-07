Por recobros irregulares, la Fiscalía acusará hoy a Palacino

Entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, el capturado exdirectivo de Saludcoop Carlos Palacino Antia fue al mismo tiempo presidente de la EPS y vicepresidente financiero.



Durante ese breve periodo se hicieron irregularmente recobros por 14.000 millones de pesos.

Ese es uno de los señalamientos que hace la Fiscalía en el segundo proceso por el que Palacino Antia responde ante la justicia y por el que será acusado formalmente hoy junto al exvicepresidente financiero de la desaparecida empresa prestadora de salud Mauricio Sabogal Jaramillo.



Por esos hechos, la Fiscalía le imputó a finales de febrero los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado a Palacino Antia y Sabogal Jaramillo. Ellos se declararon inocentes.



Hoy, el poderoso exdirectivo de la EPS más grande del país será llevado nuevamente ante un juez de Paloquemao que le preguntará de nuevo si acepta los delitos imputados por el ente acusador, con lo que lograría una reducción en la pena que le impondrían.



Según la investigación de la Fiscalía, desde la presidencia y vicepresidencia financiera de la EPS ocupadas por los dos procesados se dispuso el giro masivo de cheques para legalizar operaciones irregulares.



Los cheques, supuestamente, eran para pagarles a las instituciones prestadoras de salud (IPS) por los servicios que habían prestado a pacientes de Saludcoop y que no estaban cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS), por lo que su valor era asumido por el Estado a través de Fosyga.



Legalmente, dice la Fiscalía, Saludcoop solo podía pedir a Fosyga que le devolviera el dinero que ya le había pagado a las IPS por los procedimientos realizados a los afiliados. Y usando cheques girados a las IPS que en realidad no les fueron entregados se dio la apariencia de que ya se había hecho el pago, entonces realizaron el trámite para que Fosyga les devolviera la plata.



Esto, dijo la Fiscalía, fue una maniobra direccionada desde la presidencia y avalada por la vicepresidencia jurídica para tener liquidez en Saludcoop, que ya tenía problemas financieros.



“Debido a la iliquidez de Saludcoop, ordenaron girar cheques conociendo que la entidad no contaba con los recursos para poder cancelar esas obligaciones y, como consecuencia de ello, no se iba a materializar el pago a los proveedores porque estos cheques no se entregaron a sus destinatarios, por tal razón ustedes eran las únicas personas que podían cambiar la práctica de pago a los proveedores, por eso autorizaron se giro de cheques”, se lee en el expediente.



Durante el corto tiempo en el que Palacino Antia estuvo ocupando los dos cargos se recobraron 2.912 facturas improcedentes, y, dice la Fiscalía, esa práctica no continuó porque se dio la intervención de la EPS y se retiró al exdirectivo.



En el tiempo en el que estuvo Sabogal Jaramillo y Palacino era presidente ya se habían hecho 913 recobros irregulares.



“Indujeron en error a funcionarios del Ministerio de Protección encargados de revisar los recobros (...). 0braron en coparticipación criminal”, dice la Fiscalía.



JUSTICIA