¿Por qué Omar Ambuila sigue activo laboralmente?

Por medio de un reciente comunicado, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, ITRC, ordenó la suspensión provisional por tres meses del funcionario Omar Ambuila. Sin embargo, queda el interrogante de por qué Ambuila continúa activo laboralmente.

De acuerdo con Diana Richardson, directora de la Agencia ITRC, él no había sido destituido del cargo porque la investigación penal estaba en curso.



Además, informó Richardson, la Agencia tampoco lo ha destituido y lo que se profirió es una medida cautelar de suspensión provisional por tres meses mientras se sigue adelante con la investigación disciplinaria.



Según la información disponible en Sistema de Información Misional, SIM, de la Procuraduría, el caso contra Omar Ambuila se encuentra en etapa probatoria.

Lo anterior quiere decir que no ha habido decisión de fondo condenatoria dentro del caso, por lo que Ambuila no estaría inhabilitado para ejercer el cargo en la Dian. Sin embargo, la medida de suspensión se adoptó para que la investigación continúe sin que se perturbe.



Lo que sí sucede, tal y como fue informado por la Directora de la Agencia, es una suspensión de la remuneración que el funcionario recibía en razón de su cargo, mientras esté vigente la medida cautelar.



Esto no perturba la medida que se adoptó en favor del funcionario, su hija y esposa el pasado mes de mayo, cuando un juez penal de Cali ordenó la libertad de los tres investigados por considerar que los términos en el proceso estaban vencidos.

Por ahora, tanto Omar Ambuila como su hija y esposa, seguirán vinculados a dicho proceso penal que se encuentra en curso y se les acusa de haber cometido, presuntamente, los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.



De acuerdo con las investigaciones, al parecer, Omar Ambuila hacía parte de una red de contrabandistas mientras ejercía su cargo en la Dian y, junto con otros funcionarios, permitía el saqueo de mercancía ingresada en contenedor y no declarada en documentos.



Por estas labores, Omar Ambuila recibía dineros ilícitos que luego movía en varias transacciones para darles apariencia de legalidad y de esos dineros se beneficiaba su hija Jenny Ambuila y su esposa Elba Chará.

