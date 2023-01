Aunque a finales del año pasado el gobierno informó su decisión de cambiar la flota de aviones Kfir que usa la Fuerza Aérea e incluso anunció la preselección de unos caza franceses para esto, este lunes hubo un giro de 180 grados cuando el ministro de defensa Iván Velásquez dijo que el Conpes para ello se venció y que por ahora no habrá compra de nuevos aviones.



La sorpresiva noticia tiene que ver con que el plazo de ejecución que tenía el Conpes 4078 de 2022, que según el Ministro destinaba 678 millones de dólares para esta compra, se venció el 31 de diciembre sin que se hubiera cerrado ningún contrato con ninguna de las empresas oferentes de los aviones. Ese Conpes lo había dejado listo el anterior gobierno.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, detrás de que no se pudiera concretar la compra de los aviones hubo varios motivos.



En primer lugar, dijo Velásquez en W Radio, el Gobierno planteaba inicialmente hacer un contrato por los 678 millones de dólares que disponía el Conpes 4078. Ese dinero alcanzaba, dijo, para unos 3 o 4 aviones Rafale –fabricados por la francesa Dassault Aviation-, o unos 5 o 6 Gripen –fabricados por la sueca Saab-.



“Entonces se planteó que el contrato que se hiciera con el Conpes se limitaría a la cantidad de aviones que se pudieran adquirir por los 678 millones de dólares, no la flotilla de 16 que aparece definida en el proyecto de inversión que había aprobado el Ministerio de Defensa hace más de 6 años. Esto para algunos de los oferentes variaba sustancialmente los términos de negociación y dijeron que no podrían presentar una nueva oferta antes el 31 de diciembre", contó el ministro.

Para claridad de la opinión pública el Conpes del que habla el ministro de defensa para la compra de aviones por casi 650 millones de dólares fué firmado por el anterior gobierno. Ha perdido su fuerza legal este 31 de diciembre. https://t.co/HtyEb4eXcA — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2023

Pero tras el fracaso de la compra también hubo desacuerdos frente a la manera como se entregarían los aviones en cuanto a cómo vendrían equipados, si completamente o parcialmente, "discusiones técnicas que llevaron a que no se lograra concretar antes del 31 de diciembre y el Conpes se venció", añadió Velásquez.



Aunque por el momento no hay pronunciamientos más amplios al respecto por parte del Gobierno, el presidente Gustavo Petro trinó un pequeño mensaje al respecto en su Twitter, donde dijo: "Para claridad de la opinión pública el Conpes del que habla el ministro de defensa para la compra de aviones por casi 650 millones de dólares fue firmado por el anterior gobierno. Ha perdido su fuerza legal este 31 de diciembre".



Frente a qué viene ahora, el ministro de Defensa ha dicho que el tema de los aviones deberá ser abordado en Consejo de Ministros para definir si se hará un nuevo Conpes, y agregó que por ahora no podría adelantar cuánto tiempo tomaría esto.



Avión de combate Rafale, fabricado por Dassault Aviation. Foto: Twitter: @Dassault_OnAir

De cualquier modo, la caída de la anunciada compra, que había sido uno de los hechos del año en 2022 y que se daba por hecha, fue muy sorpresiva en tanto hace apenas dos semanas, el 21 de diciembre pasado, el gobierno del presidente Gustavo Petro había anunciado que se haría la adquisición.



La Presidencia había dicho que se comprarían gradualmente un total de 16 aviones, que en ello se invertirían hasta 15 billones de pesos y que se habían preseleccionado los casa Rafale que ofrece la empresa francesa Dassault Aviation.



El anuncio de esa preselección lo había hecho primero el mismo ministro de defensa Velásquez y luego se amplió el tema en un comunicado la Presidencia de la República, que enfatizaba que renovar la flotilla de los Kfir, de fabricación israelí, era una necesidad porque la flota actual ha tenido más de 42 años de uso, de los cuales más de 30 años han sido en operación en Colombia, de hecho, su vida útil termina a finales de este 2023.



"Su operación y mantenimiento es costosa y puede ser riesgosa. Colombia es hoy prácticamente el único operador de la plataforma Kfir. Eso quiere decir que no se producen aeronaves ni repuestos, es decir, es una capacidad insostenible", indicó en su momento la Presidencia.

