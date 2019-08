Exmagistrado Ricaurte libre, pero seguirá siendo procesado por cartel

Casi dos años después de que la Fiscalía hizo efectiva la captura del exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez, vinculado al escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’, un juez de Bogotá ordenó su libertad inmediata.

El juez 29 consideró que habían pasado más de 240 días desde la detención del exmagistrado y que no había iniciado el juicio en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información y tráfico de influencias.



Aunque Ricaurte Gómez podrá abandonar su sitio de reclusión, seguirá adelante su proceso penal, y una vez termine la etapa preparatoria, en la que las partes presentan los testigos y evidencias que serán usados en el juicio, se podrá proceder a la etapa de juzgamiento.



El extogado es señalado de hacer parte de la red a la que pertenecía el cuestionado exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, quien a cambio de dinero habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente.



El 17 de mayo, otro juez de Paloquemao ya le había negado la libertad por vencimiento de términos. La Fiscalía argumentó en su momento que había pasado tanto tiempo y no había iniciado el juicio por las dilaciones de la defensa del expresidente de la Corte Suprema.

De hecho, el expediente del proceso acaba de regresar del Tribunal de Bogotá, en donde estuvo desde finales de mayo atendiendo una apelación de la defensa del exmagistrado que no estaba de acuerdo con la decisión del juez del caso, que le había negado algunos testigos que esperaba se escucharan en el juicio.



El Tribunal accedió a que fueran citados como testigos algunos magistrados y exmagistrados, como el expresidente de la Corte Suprema José Luis Barceló o, los magistrados de la Sala Penal, Eugenio Fernández o Eyder Patiño.



La Corporación Excelencia en la Justicia cuestionó las demoras en el proceso, y su director, Hernando Herrera Mercado, señaló que este tipo de situaciones generan impunidad “y envían un mensaje supremamente negativo al no procesar diligentemente este tipo de prácticas que empañan la administración de justicia”.



Y añadió: “Esperamos que el Consejo Superior de la Judicatura esté al tanto de si esta dilación se produjo por su defensa, caso en el cual exigimos severas sanciones contra sus abogados. Y, en lo que respecta al señor Ricaurte, que obviamente esté bajo la vigilancia de las autoridades para evitar una eventual fuga”.



La decisión del juez no implica que se frene el proceso por el ‘cartel de la toga’; por ese escándalo ya han sido condenados el exfiscal Moreno Rivera, el abogado Leonardo Luis Pinilla, quien fue extraditado y regresó al país a cumplir una pena de tres años de cárcel. Ambos recibieron un principio de oportunidad de la Fiscalía a cambio de colaboración.



Igualmente, están siendo procesados por la Corte Suprema, luego de ser acusados por el Congreso, los exmagistrados Leonidas Bustos y Gustavo Enrique Malo Fernández.

La Fiscalía también ha imputado cargos a excongresistas, que se habrían favorecido de decisiones, como Argenis Velásquez y Julio Gallardo.



Así mismo fue llevado ante la justicia el exfiscal delegado ante la Corte Suprema Alfredo Bettín Sierra, y está pendiente la imputación de cargos contra el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, quien hizo parte del despacho del magistrado Malo.



JUSTICIA