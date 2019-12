Por presunto pago de sobornos, a juicio exdirectivos de Ruta del Sol

Por presuntamente haber permitido que al interior de la Concesionaria Ruta del Sol SAS se utilizaran indebidamente recursos públicos que estaban destinados al cumplimiento del contrato para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II, la Procuraduría General les formuló cargos al representante legal de la concesionario, Eder Paolo Ferracuti; y a los miembros de la junta directiva, Yesid Augusto Arocha Alarcón, exrepresentante legal de Odebrecht, y Alberto Mariño Samper, exrepresentante legal de Episol, filial de Corficolombiana.



La formulación de cargos significa que los investigados irán a juicio disciplinario a responder por estos actos.

En esta situación se habría dado un presunto uso indebido y apropiación de más de $ 44.000 millones por parte de terceros.



El contrato sobre el que se hacen los cuestionamientos es el 001 de 2010 suscrito entre el Inco (hoy ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol SAS para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II.



Para la Procuraduría los particulares aparentemente actuaron de forma irregular al permitir la celebración, pago y ejecución de contratos que suman $44.674.286.964, por fuera de los fines de la concesión.



En un segundo cargo, el Ministerio Público cuestionó a Ferracuti y Arocha Alarcón porque pudieron haber cometido cohecho por dar y ofrecer ya que, como representante legal de la concesionaria y miembro de la junta directiva, respectivamente, "al parecer determinaron y realizaron la celebración y pago irregular de $24.510.750.650, recursos que salieron de la fiducia de la Concesionaria Ruta del Sol II para entregar presuntas coimas y sobornos a otros particulares y servidores públicos", indicó la Procuraduría.



La Procuraduría recordó que Arocha Alarcón tuvo una actuación transversal en todas las presuntas irregularidades y comisión de delitos en la ejecución del contrato de concesión. Al parecer, participó en los primeros acercamientos y presiones al exviceministro Gabriel García Morales, y en la autorización de contratos y pagos irregulares relacionados en desarrollo del negocio jurídico.



En el expediente de la Procuraduría están las declaraciones del exsenador Otto Nicolás Bula Bula y Federico Gaviria, quienes manifestaron la decidida intervención de Arocha Alarcón en el delito de ofrecer sobornos con cargo a los recursos públicos de la concesión, con el fin de mejorar las condiciones contractuales de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. ante la ANI.



Mientras que en el caso de Mariño Samper, al parecer, permitió y toleró que la concesionaria utilizara indebidamente los recursos que tenían destinación exclusiva para la ejecución del contrato 001 de 2010, y al tener una función de vigilancia, orientación y control como miembro de la junta directiva, posiblemente actuó de forma omisiva al no impedir estas conductas irregulares, teniendo el deber jurídico de hacerlo.



Y sobre Eder Paolo Ferracuti, el órgano de control le reprochó la suscripción de contratos, aceptación de órdenes de compra y autorización de pagos que no tenían ninguna relación con el contrato de concesión, es decir, que al parecer no solo tuvo conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando, también las cometió de manera directa.



El órgano de control ordenó la compulsa de copias para que en un nuevo proceso disciplinario, se investigue a otros miembros de la junta directiva que pudieran estar comprometidos con las irregularidades en el manejo de los recursos para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II.

