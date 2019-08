Por nuevo caso de corrupción en Ejército imputan cargos a 5 personas

“Pescaban al personal del Ejército activo que tuviera más de 15 años de servicio y les decían: ‘Oiga, ¿ustedes se quieren ir primero?, ¿se quieren ir más rápido? Tengo la fuente allá, en la dirección de personal, que nos puede hacer esa vuelta’. Y les cobraban entre un millón y millón y medio de pesos”.

Así lo afirmó ayer la Fiscalía en la imputación de cargos contra cinco de los 14 militares a quienes señaló de hacer parte de una red que cobraba dinero por ingresar a las bases de datos del Ejército para modificar fechas importantes, como el ingreso a la fuerza, con lo que se buscaba anticipar su retiro del servicio y, por tanto, obtener su mesada pensional.



La Fiscalía no pidió medida de aseguramiento contra las cinco personas que se presentaron y a las que se les imputaron los cargos de concierto para delinquir, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y acceso abusivo en base de datos. Y frente a las otras nueve personas que no se presentaron, el ente acusador señaló que se acudirán a los mecanismos legales para garantizar que comparezcan ante la justicia.



(Le puede interesar leer: La dura carta que comandantes (r) enviaron a la cúpula militar)



Las cinco personas imputadas ayer no aceptaron los cargos que se les atribuyeron e insistieron en su inocencia.

Oiga, ¿ustedes se quieren ir primero?, ¿se quieren ir más rápido? Tengo la fuente allá, en la dirección de personal, que nos puede hacer esa vuelta FACEBOOK

TWITTER

Según la investigación de la Fiscalía, aunque hay 24 casos documentados de personas que se habrían favorecido de los servicios de la red entre 2013 y 2016, otros 500 procesos similares están en el radar de las autoridades.



La Fiscalía sostuvo en la diligencia en los juzgados de Paloquemao que los uniformados modificaban el sistema informático de talento humano del Ejército y así permitían que soldados, suboficiales y hasta oficiales lograran obtener su retiro, incluso, con tres años de anticipación. Aunque eran integrantes del Ejército, también tendrían personas de la Armada entre sus clientes.



“Las declaraciones indican que esas personas, efectivamente, recibieron esas modificaciones, pero aún más las resoluciones que tiene la Fiscalía General de la Nación mediante las cuales la Caja de Sueldo de Retiro del Ejército nacional reconoció la asignación de retiro a esos militares y esto confirma la teoría del caso de la Fiscalía General”, dijo la fiscal.

Se detectó, por ejemplo, al verificar la fecha de ingreso de un militar al Ejército, que para esa época en realidad trabajaba en otra cosa, y otro, incluso, aún estaba estudiando en el colegio.



Entre la Fiscalía hay evidencias de consignaciones de dinero a cuentas bancarias o el uso de empresas de giro para dar un anticipo del dinero a fin de pagar por la modificación en el sistema. Y luego, dice la Fiscalía, se evidencia que efectivamente se hizo el cambio en el sistema.



“El segundo eslabón vienen siendo ustedes y otras nueve personas que no se presentaron y que eran las personas que teniendo el acceso a la base de datos Siat por fuera de lo acordado, ya que el trabajo de ustedes no era el de precisamente adelantar o modificar los tiempos de servicio del personal del Ejército, sino otro muy distinto, a pesar de esto, hacían esas modificaciones”, indicó la Fiscalía.



Este es otro capítulo en el que aparecen uniformados vinculados a casos de corrupción. Hace menos de un mes fue capturado el general Jorge Romero, exjefe de Acción Integral del Ejército, a quien imputaron cargos por supuestas irregularidades en la contratación. Unos días antes ya habían sido detenidas otras nueve personas vinculadas a ese mismo caso, entre uniformados, exmilitares y contratistas.



El 10 de junio fueron 12 los suboficiales judicializados en Bogotá, señalados de cobrar hasta cinco millones de pesos por tramitar irregularmente traslados de uniformados.

Y unos días antes, el Ejército destituyó al coronel Elkin Alfonso Argote, quien se venía desempeñando como jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, y fue sorprendido acompañando a Miguel Antonio Bastidas, alias Gárgola, jefe de ‘la Constru’.



Según la Fiscalía, el coronel Argote daba protección a ‘Gárgola’ y lo movilizaba en su vehículo para evitar su captura.

Aplazan licitación en Sanidad

La Dirección de Sanidad del Ejército expedirá hoy un acto administrativo aplazando por siete días la licitación para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por valor de 387.000 millones de pesos. Así lo anunciaron fuentes de esa dependencia, quienes se reunieron durante varias horas ayer con los delegados de la Procuraduría, que habían pedido revocar ese proceso.



El Ministerio Público había argumentado que en ese proceso se estarían incumpliendo principios de la función administrativa y de la contratación, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.

REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo.com