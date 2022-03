Una inminente tensión entre dos de los abogados del empresario Carlos Mattos quedó al descubierto luego de que salió a la luz una supuesta conversación entre uno de ellos —Iván Cancino, defensor principal de Mattos— y el periodista Gonzalo Guillén (quien ha solicitado ser víctima del proceso tras ser señalado de haber recibido dinero para desprestigiar a la justicia).



Hasta el momento, lo único que se conoce es la transcripción de la explosiva llamada, que fue suministrada por Guillén en una acción popular —conocida por EL TIEMPO— en la que le solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que valore las pruebas que presentó y garantice sus derechos.

El eje central del diálogo que habrían sostenido Cancino y Guillén es una supuesta condición para lograr el preacuerdo, según la cual a Mattos se le exigió "que sostuviera por escrito que el suscrito periodista había recibido unos dineros, lo que hizo sin ser cierto para obtener el beneficio", argumentó Guillén en la acción popular presentada.



El preacuerdo —que involucraba una millonaria indemnización en dólares— fue tumbado esta semana por un juez. Y la fiscalía descartó renegociar con Mattos luego del escándalo por sus salidas irregulares de la cárcel La Picota, que llevaron a la destitución del director de esa prisión y el del Inpec.



Sin embargo, la conversación revelada por Guillén abre un nuevo capítulo del caso.

'Es real que Mattos no le ha pagado a ningún periodista para desprestigiar a nadie': Cancino, según Guillén

En la transcripción aportada por Guillén, se lee lo siguiente, que habría dicho el abogado Iván Cancino: "Los dos fiscales dicen: 'tenemos es una deuda con el señor Gonzalo Guillén, porque nos ha jodido, porque nos ha dado'. ¿Qué es lo que quieren que diga? Que se le pagó para... Eso no pasó. Y le dije: mire, yo conozco la defensa de Carlos Mattos de arriba para abajo. Carlos me contaba las cosas, (inaudible) hay cosas que se me salen de las manos, pero eso no pasó, les dije yo".



Según la transcripción, Cancino le dijo a Guillén que él no participó de cerca en la negociación del preacuerdo, sino que quien lideró el tema fue Alejando Sánchez, el otro abogado de Mattos, que ya se pronunció al respecto.



Esta es parte de la transcripción que Guillén adjuntó en su acción popular. Foto: Archivo particular

"Los fiscales habían puesto de condición, o eso dijo Sánchez, que yo no estuviera en la negociación. Que porque había muchas heridas, que yo los había maltratado, que tal. Cuando llegan los fiscales, me voy parando yo, y de pronto, voy veo en la puerta (inaudible) bueno, ahora sí el interrogatorio del tema de Gonzalo sobre que usted le pagaba para desacreditar a la fiscalía. Me devuelvo y le digo (a Mattos): 'Carlos, eso no pasó'. 'Ah, pues entonces no hay negociación y nos paramos'. Yo dije: 'hijueputa, ¿y yo qué hago? Denos 10 minutos'. Y le digo a Sánchez y le digo a Carlos (...) tú no puedes meterte con los temas que no son ciertos, por más de que la fiscalía... ", le habría contado el abogado Cancino al periodista en la llamada.



Y continúa la transcripción, refiriendo a lo que Cancino señaló que le aconsejó a Mattos: "Y le voy a decir las palabras textuales, le dije: primero, porque Gonzalo Guillén es un enemigo muy fuerte, y se lo reconozco. Le dije, no es ningún pendejo y no se va a quedar (inaudible). Segundo, tú nunca me has hablado de eso. yo llevo contigo cinco años y yo soy tu memoria histórica. Y tercero, tú ya no te acuerdas de nada. Entonces, hoy te reciben un interrogatorio, tú dices algo, en un mes dices otra pendejada, no es lógico".

En un comunicado, el abogado Sánchez aseguró que Cancino sí participó en la estructuración del preacuerdo, y señaló que al comunicarse con él “negó de plano que existieran objeciones de su parte al preacuerdo”. Y remató: “Que ellos, Cancino y Guillén, respondan por su proceder”.





