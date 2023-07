En una audiencia disciplinaria, que funciona como un juicio, deberá responder el actual secretario de Educación de Guainía, Bilialdo Tello Toscano, por las posibles irregularidades en la entrega del PAE urbano de ese departamento.



(Lea también: Preocupación en Cauca: estudiantes de 13 municipios quedan sin PAE

michel francois romoleroux halaby).



Esto luego de que la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por irregularidades como deficiencias en la calidad de los productos, variaciones totales de menús y de las porciones entregadas.

De acuerdo con el órgano de control, el Secretario será llamado a responder por posibles irregularidades en el contrato suscrito entre la Gobernación de Guainía y la Unión Temporal Alimentación PAE Urbano Guainía para el suministro de un complemento alimentario bajo la modalidad transitoria, es decir, una ración para preparar en casa, en los establecimientos educativos de la zona urbana del municipio de Inírida.



(Le puede interesar: Más de 690.000 niños, en riesgo de no recibir alimentos por fallas del PAE: Contraloría).



Al parecer, Tello Toscano, como supervisor del contrato, habría incurrido en posible detrimento patrimonial, pues habría fallado en la supervisión y vigilancia del contrato 682 de 2021, específicamente entre el 26 de agosto y el 2 de noviembre de 2021, fecha en la que, según la Procuraduría, se modificó la modalidad a ración industrializada y no se exigió cumplir con condiciones de calidad de los alimentos suministrados.



El Ministerio Público también cuestionó al secretario de Educación porque al parecer no inició el respectivo trámite de declaratoria de incumplimiento contractual, ante los problemas en la ejecución del contrato.



(Más notas: Máxima alerta en las FF. MM.: desde dron lanzaron explosivos a militares en Putumayo).

Por todo esto, la conducta reprochada al servidor fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: