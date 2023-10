Por 'inacción' de Fiscalía, Jineth Bedoya desiste de investigación por amenazas

Este viernes, al término de una audiencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) verificó el cumplimiento de la sentencia contra Colombia por la violencia que vivió la periodista Jineth Bedoya, la comunicadora anunció que por el poco avance de la Fiscalía en las investigaciones por las amenazas que vivió, tuvo que tomar la decisión de desistir.



“Quiero recordarles lo que entraña vivir con la zozobra de saber que en cualquier momento te van a asesinar. La inoperancia de la Fiscalía durante estos 23 años y, especialmente estos dos últimos años tras la sentencia de la Corte Interamericana, en los que creía que la orden de un tribunal internacional de justicia por fin conduciría a tener resultados, me lleva a tomar otra decisión”, comentó Bedoya, quien es editora de EL TIEMPO y líder de la campaña No Es Hora De Callar.



La decisión que anunció la periodista fue la de desistir “de las investigaciones sobre las amenazas que recibí entre 2001 y 2014, dejando constancia de que la Fiscalía General de la Nación es responsable de la impunidad y el daño causado por su desidia en este proceso”.



Momento del ingreso de la periodista de EL TIEMPO, Jineth Bedoya (segunda, de izquierda a derecha) a la JEP. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Es de recordar que el 25 de mayo del 2000, cuando la periodista fue a la cárcel La Modelo de Bogotá, donde iba a realizar una entrevista a un exparamilitar, fue secuestrada desde la entrada de la cárcel por paramilitares y sometida durante aproximadamente 10 horas a graves agresiones verbales y físicas, incluyendo violencia sexual.



Luego de esto, comenzó a recibir constantes amenazas contra su vida, aún más cuando decidió denunciar públicamente los hechos.



“Yo no sigo siendo amenazada por los hechos del 25 de mayo del 2000. Por el contrario, todo se encamina a que no he claudicado a seguir denunciando desde el periodismo”, enfatizó este viernes, al recordar que si bien “es imposible superar la violencia sexual y la tortura, sí se aprende a transformar el dolor y la tragedia que conllevan”.

Mensaje a la Corte IDH

Jineth Bedoya dijo que tras 23 años de su crimen, sigue viviendo amenazas. Foto: Archivo EL TIEMPO

En su pronunciamiento Bedoya también les habló a los jueces de la Corte IDH que estuvieron sesionando desde Colombia esta semana, y que presidieron la audiencia de verificación del cumplimiento de su fallo.



“Honorables jueces y juezas: 23 años después de la barbarie que nos marcó a mi madre y a mí, no he podido recuperar mi vida. Sigo amenazada, ejerciendo el periodismo en un carro blindado y con guardaespaldas, y con difíciles temas de salud. Renuncié a mi vida personal y se la entregué al trabajo por las víctimas y sobrevivientes y no me arrepiento, pero pregunto, ¿acaso es justo?”, exclamó.



La periodista también indicó que no desea tener que exiliarse del país y que cree que su dolor puede servir para ayudar a recomponer el tejido social de Colombia.



“Quiero resaltar los esfuerzos individuales que han hecho varias funcionarias y funcionarios del Estado para poner en marcha algunas de las medidas de reparación, pero así mismo debo pedirles que, en general, no repitan los procesos revictimizantes que tanto han criticado en otros momentos. La reparación no puede ser sinónimo de dolor y frustración y eso es lo que yo he afrontado este año”, manifestó.

Dirigiéndose precisamente a esos funcionarios del Estado, la líder de la campaña No Es Hora De Callar dijo:



“Ustedes tienen en sus manos una oportunidad de oro que les ha dado la Corte Interamericana para marcar un antes y un después en la ejecución de medidas de reparación, no solo en nuestra región. A nivel mundial”.



Por último, hizo un llamado a que los funcionarios estén a la altura de esa tarea y “tengan la grandeza que exige este momento, para que podamos construir colectivamente acciones transformadoras. Ese sí sería un verdadero cambio”.









