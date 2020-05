Por impunidad, piden a CPI mantener abierto examen preliminar del país

Este martes, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, junto a la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, hicieron una presentación conjunta sobre la impunidad en Colombia y México, enfocada en casos de desaparición forzada, en este último, y de ejecuciones extrajudiciales, para nuestro país.

Según Reinaldo Villalba, abogado del colectivo ‘Cajar’ los riegos de la impunidad en Colombia siguen siendo bastante altos y aunque con la llegada de la JEP nació esperanza, se dejaron por fuera crimines sin investigación ni sanción porque la competencia de este tribunal es limitada.



Con base en esta presentación, las organizaciones presentaron una Nota de Impunidad para el caso de Colombia ante la Corte Penal Internacional, CPI, pero también pidieron a ese tribunal que abra un examen de admisibilidad -el mismo estado en el que está Colombia- para México, por la alta impunidad en casos de desaparición, con tasas de 96 % y de delitos no denunciados del 93 %, a cifras del 2018.

Las organizaciones, conjuntamente, buscan una incidencia “más activa” de la CPI en América Latina, junto con organizaciones como Idheas Litigio Estratégico, organización defensora de derechos humanos de México. Así mismo, lanzaron la campaña conjunta #JuntasContraLaImpunidad.



Para el caso de Colombia, sobre el examen preliminar que la CPI adelanta desde el 2004, el colectivo ‘Cajar’ se concentra en al menos 5.763 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’.



Y aunque el balance no muestra grandes avances, según Eugenia Valenzuela, quien trabaja en la fiscalía de la CPI, en Colombia sí se están investigando los crímenes pero eso procesos no se centraron en las personas que podían tener responsabilidad en la jerarquía militar.

“La Fiscalía –de la CPI- considera que se ha avanzado en las investigaciones pero notamos falencias y se ha conversado con las autoridades nacionales”, señaló la funcionaria.



Es por esto que la CPI decidió mantener su examen porque, si bien se han avanzado en investigaciones. Por ejemplo, no ha habido condenas contra altos mandos militares, en el caso de contra Mario Montoya por los ‘falsos positivos’, que sean significativas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y contribuir a que no haya impunidad.



De acuerdo con la nota de la CPI, en relación con la justicia transicional, hay avances con respecto a la participación de las víctimas y sus representantes en las 237 Versiones Voluntarias y en Audiencias de observaciones a estas.

Recordó Valenzuela que la competencia de la CPI es complementaria y que, por ahora, no se ha activado su competencia en el país pero se mantendrá abierto el examen preliminar que permitirá continuar monitoreando la situación en Colombia.



En medio del seminario, varios colectivos y representantes de México, solicitaron a que se abra un examen para el caso de este país debido a que no han cesado las desapariciones y los asesinatos de civiles y, además, de los hechos ya documentados, no ha habido avances significativos que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

