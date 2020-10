Escasez de gasolina en Venezuela pasa cuenta de cobro en Colombia

Mientras que en la mayor parte del país las restricciones a la movilidad que se ordenaron para enfrentar la pandemia llevaron a que la demanda de gasolina, entre enero y agosto, bajara hasta en un 23 por ciento, en las zonas de frontera con Venezuela el comportamiento fue contrario y la demanda de combustible se incrementó hasta en un 56 por ciento.



Las cifras del Asga (aplicativo de administración de la sobretasa), indican, además, que el consumo de gasolina en La Guajira, Arauca y Norte de Santander, todos ellos en zona de frontera, aumentó en 23,6 millones de galones de combustible frente al mismo lapso del 2019.

Ese inusitado incremento de la demanda de gasolina en las zonas que colindan con el país vecino ha ido a la par de la escasez del combustible en Venezuela, plasmada en las imágenes de largas filas de vehículos esperando turno para tanquear y la adopción de nuevas medidas restrictivas como el pico y placa para acceder a gasolina, que entrará en vigencia en ese país el próximo lunes.



Para el exministro de Minas Amylkar Acosta, la ecuación es sencilla, mientras más escasez de gasolina se registre en Venezuela, mayor presión y especulación por el combustible habrá en Colombia. Dijo que Venezuela pasó de tener la gasolina más barata a la más cara del mundo, y eso revirtió la tendencia histórica del contrabando de combustible de ese país hacia territorio nacional.

Aunque este fenómeno inició de manera silenciosa desde el primer trimestre del año, ya en septiembre empezó a sentirse el desabastecimiento de gasolina en Colombia y las largas filas en las estaciones de gasolina ya no solo se veían en Venezuela. Los habitantes de este lado de la frontera ya han empezado a sentir el peso de la situación en sus bolsillos; por ejemplo, el cupo de combustible subsidiado para Norte de Santander otorgado por el Ministerio de Minas es de 10’883.342 galones mensuales y en septiembre ese cupo se acabó cinco días antes de que terminara el mes, por lo que las personas tuvieron que pagar el combustible a precio normal.



La situación es tan grave que tan solo en el último mes autoridades de Arauca, Norte de Santander y La Guajira instalaron mesas de trabajo para hacerle seguimiento al tema y buscar las medidas, en conjunto con el Gobierno Nacional, para enfrentarla.



El secretario de Minas y Energía de Norte de Santander, Olger Alberto López, advirtió que las cifras de venta de gasolina subsidiada aumentaron no solo en el área metropolitana de Cúcuta, sino también en municipios como Ocaña, Ábrego y Pamplona. En Tibú, la gasolina alcanzó un consumo cercano al 300 por ciento, comparado con el de años anteriores. En Bucarasica, Sardinata y El Tarra, las ventas superaron el 100 por ciento.

El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Merardo Tovar Altuna, señaló que del lado venezolano “se está pagando el combustible en dólares” y que su valor “inclusive duplica el precio del combustible nacional”. Así mismo, dijo que en el caso particular de Arauca, por estar en temporada de lluvias se están llevando la gasolina por la orilla del río Arauca en botes.



Autoridades consultadas por EL TIEMPO señalaron que las redes de contrabandistas que por décadas trajeron la gasolina a Colombia ahora usan las mismas trochas y las mismas modalidades de doble fondo para sacarla del país. Aunque las autoridades han tomado determinaciones como la no venta de combustible en envases o pimpinas, algunos contrabandistas realizan múltiples viajes y se aprovisionan en estaciones diferentes.

El general Gustavo Franco, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), señaló que se conformó un cuerpo élite sobre la frontera, el cual se coordina con la Dian. Cada vez es más común ver a uniformados haciendo controles en las estaciones para garantizar que se esté cumpliendo con las tablas de tanqueo, y que no se estén utilizando otros recipientes para almacenar la gasolina que se vende. El oficial señaló que se están estudiando desarrollos tecnológicos, como la creación de una app que permita tener más controles.



Además de las medidas policiales, en las zonas de frontera se ha venido ambientando la posibilidad de que el Gobierno aumente los cupos de gasolina subsidiada en esas regiones.



El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca dijo que en la zona “hace muchos años no se aumenta la cuota de combustible subsidiado. A eso hay que sumar que la frontera se cerró y que por cultura de Arauca íbamos a tanquear a Venezuela, y como la frontera se cerró, no volvimos a tanquear. A eso hay que sumarle el aumento del parque automotor del departamento”.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Minas señalaron que los cupos de zona de frontera se asignan mediante una metodología que se actualiza cada dos años durante el primer trimestre. La actual metodología estará vigente hasta el 31 de marzo de 2021, por lo que no se contempla un recorte de cupos en estas regiones del país. A pesar de ello, indicaron las fuentes, están monitoreando la situación y evaluando medidas que contrarresten este fenómeno y garanticen el correcto uso de los subsidios.



Añadieron que se ha fortalecido a la Polfa, lo que ha permitido que en lo corrido de 2020 se desarticularan estructuras delincuenciales dedicadas al comercio ilícito de combustibles, logrando la captura de 29 personas y la aprehensión de cerca de 120 mil galones de combustibles líquidos. Adicionalmente, se adelantan programas de reconversión sociolaboral dirigidos a las personas dedicadas al comercio informal de combustible.

El exministro Acosta señaló que ampliar los cupos de combustible implicaría que menos plata de sobretasa entre a los mismos departamentos de frontera y advirtió que cualquier decisión sobre los precios de los combustibles terminaría afectando la situación social de los habitantes de las esas zonas marcadas “por la informalidad y por la economía del rebusque”.

* Con información del corresponsal en Cúcuta, Andrés Carvajal.

