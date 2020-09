Por dos delitos denuncian a juez que rechazó matrimonio de 2 mujeres 

Por los delitos de prevaricato y actos de discriminación fue denunciado el juez de Cartagena Eliseo Flórez Torres que se negó a casar a dos mujeres.

La denuncia fue presentada a la Fiscalía por el penalista Fabio Humar Jaramillo quien señaló que el juez a cargo del despacho décimo municipal de Cartagena infringió la ley con su decisión de no acceder al matrimonio civil de la pareja.



En la denuncia se señala que el juez basó su decisión “exclusivamente en argumentos religiosos, cimentados en lo que denomina una estructura constitucional de naturaleza teológica, denotando con ello un claro acto discriminatorio de las parejas del mismo sexo (…). No solo desconoció la naturaleza del estado laico, sino también los derechos fundamentales a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana; así como los numerosos precedentes de la Corte Constitucional”.



Y añade que la decisión del Juez “manifiestamente contraria a derecho, discriminó a mis representadas, pues de forma arbitraria e ilegal, un funcionario investido con el poder jurisdiccional del Estado, niega flagrantemente el acceso a sus derechos exclusivamente por razones de orientación sexual”.



En la denuncia se advierte además que la comunidad LGBTIQ ha sufrido de discriminación por parte de la sociedad y el Estado colombiano y que las autoridades tienen el deber de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.



El penalista indica que el juez no puede acudir a la objeción de conciencia y que se si hubiera intentando justificar su decisión con esa figura debió declararse impedido para que otro juez conociera de la solicitud de matrimonio civil y no negarla como finalmente lo hizo.



“Es claro que la decisión del Juez escapó del imperio de la ley, pues basado en sus propias creencias religiosas desconoce su rol e impone criterios extralegales y abiertamente discriminatorios. La decisión de rechazo del matrimonio civil de mis representadas impidió el acceso a la administración de justicia. De igual forma, la conducta desplegada por Juez Décimo Civil Municipal contravía el principio de transparencia, igualdad y objetividad, ya que, como servidor público, impuso sus íntimas convicciones sobre la Ley”, se lee en la denuncia.



@JusticiaET

justicia@eltiempo.com