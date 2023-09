Aunque hasta el momento no se conocen detalles de lo que será la reforma agraria que el gobierno del presidente Gustavo Petro realizará, el Ministerio de Agricultura, vía decreto, convocaría a movilizaciones sociales en todo el país para apoyar esta reforma.



Así se desprende de un proyecto de decreto del Ministerio, que fue publicado para comentarios de la ciudadanía, cuyo título es “Por medio del cual se promueve la movilización y organización campesina por la reforma agraria”.

Tiene 7 artículos, incluida su vigencia, y el primero dice “Llamado a la movilización y organización campesina”, en el que se señala que en todo el país se instará, en donde sea necesario, al establecimiento y fomento de Comités Municipales para la Reforma Agraria, “como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad”.



Si bien esta no sería la primera vez que el Gobierno del presidente Gustavo Petro convoca a ciudadanos a las calles para apoyar sus programas, esas convocatorias eran por medio de discursos o redes sociales, no por una norma legal como un decreto que instaría a movilizaciones de campesinos.

Protesta de los campesinos en la vereda Cachicamo, en Guaviare, en límites con Meta y Caquetá. (Foto de archivo) Foto: Cortesía Gobernación del Meta

En el segundo artículo se define cómo funcionarán estos Comités Municipales para la Reforma Agraria y se señala que estos son espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria.



También se señala que “se constituyen en instituciones sociales territoriales impulsadas a partir de procesos de organización y movilización por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en el proceso de reforma agraria”. El número de integrantes de cada comité será definido por las propias organizaciones, pero no podrán ser menos de cinco personas.



“Los Comités serán la instancia en la que la comunidad aprenda de la ejecución, manejo, administración, control social, veeduría y vigilancia del proceso de reforma agraria y en el que los conocimientos comunitarios se aportan y ponen en ejecución. De las experiencias y lecciones aprendidas, los Comités derivarán las innovaciones para la implementación de los núcleos de reforma agraria. Estos Comités son independientes de las formalidades de los mecanismos o instancias existentes”, se añade.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, firmaría el decreto. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Además, serán funciones de estos Comités contribuir en el diseño, formulación, aprobación, implementación, control social y seguimiento del Plan de implementación de la reforma agraria, divulgar en la comunidad todo lo actuado en el proceso, hacer control social, veeduría y vigilancia del proceso, entre otras.



De otra parte, si bien en la justificación de la iniciativa se dice que este llamado a la protesta campesina no tiene impacto económico, el quinto artículo del proyecto de decreto se refiere a la promoción de la movilización y organización campesina, que establece que “todas las entidades de todos los sectores administrativos de la administración pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.



Por ahora, este proyecto de decreto estará publicado para comentarios de los ciudadanos durante 15 días calendario, contados a partir de este martes. Luego la cartera, tras revisar los comentarios, tendría vía libre para expedirlo.

