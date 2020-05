Dan prisión domiciliaria a 'ex-para' pese a estar excluido por decreto

Por decisión de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, se le concedió el beneficio de detención domiciliaria transitoria a Noé Jiménez Ortiz, alias ‘el negro Jiménez’, exparamilitar vinculado a procesos por homicidio, toma de rehenes, actos de terrorismo, secuestro, entre otros.

La medida fue concedida a pesar de su vinculación a delitos graves que están excluidos del decreto de excarcelaciones emitido por el Gobierno, en medio de la pandemia de coronavirus. El Tribunal le concedió este beneficio basándose en el derecho a la libertad Jiménez Ortiz, a pesar de las restricciones del decreto.

En el acta aprobatoria el cuerpo colegiado sostuvo que Jiménez Ortiz, por estar cobijado con la Ley de Justicia y Paz, es “merecedor de la detención domiciliaria transitoria, principalmente porque, de incumplir las obligaciones que esta medida imponga, también llegaría a perder las prerrogativas que esta jurisdicción (Justicia y Paz) le ofrece”.



De acuerdo con la Sala, no resulta suficiente evaluar si los delitos cometidos por Jiménez Ortiz están contemplados en el Decreto, debido a que los postulados de la Ley de Justicia y Paz –por la cual se encuentra cobijado el acusado- posee condiciones procesales especiales que permiten una interpretación más amplia.

Es ese sentido, la Sala acogió la postura de la Corte Constitucional ha sostenido en fallos anteriores en la que se considera que resulta inequitativo excluir del beneficio de prisión domiciliaria a un privado de la libertad respondiendo únicamente a la gravedad del catálogo de los delitos por los que se le acusa.



Además añadió que ese sistema de justicia transicional –el de Justicia y Paz- “opera bajo un régimen penitenciario de menor intensidad, que para el momento de la actual emergencia sanitaria mundial, razonablemente admite la figura invocada por Jiménez Ortiz”.



Asimismo, argumentó que la interpretación extensiva del Decreto puede ocurrir en virtud de los pactos internacionales que prevén que en la interpretación de las normas aplicables a los derechos humanos, se debe privilegiar la que resulte menos restrictiva.

La Sala sostiene que Jiménez Ortiz, de 62 años, hace parte de los grupos poblacionales de mayor riesgo de contagio. Pero dijo que no es esta la razón principal por la que se le otorga el beneficio de prisión domiciliaria, sino porque los objetivos de la Ley de Justicia y Paz se cumplirían de igual forma si se le otorga da esta garantía.



Sin embargo, para conceder el beneficio, también se dispusieron algunas condiciones, como presentarse dentro de los cinco días siguientes al cumplimiento de los seis meses de detención domiciliaria transitoria que le ha sido concedida, ante la Oficina Jurídica del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Bucaramanga, abstenerse de cometer cualquier conducta delictiva, entre otros.

Aunque la Sala explicó que “la concesión, o no, de la detención domiciliaria transitoria, deberá ser evaluada en cada caso particular y concreto”, en opinión del abogado penalista Fabio Humar, esto abriría una grieta para que a condenados por delitos de lesa humanidad o de este tipo, se le otorgue prisión domiciliaria.



“En este caso, ese tipo de situaciones no es interpretación de la ley, es una abierta y decidida modificación de la misma. La ley no debe ' interpretarse' cuando es clara y esta pirueta de la sala de Justicia y Paz deja en evidencia que, de seguir así, traerá problemas a la ya maltratada administración de justicia: habrá choque de trenes, decisiones en contravía unas de otras”, indicó el abogado.

