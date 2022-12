El Tribunal Superior de Bogotá negó la petición de la Fiscalía de enviar a casa por cárcel al fiscal Daniel Hernández, considerado uno de los fiscales estrella del caso Odebrecht, a quien imputó los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.



(Le puede interesar: Me da tranquilidad que jueces tengan última palabra: Fiscal tras cita con Petro).



Según la investigación el fiscal Hernández supuestamente omitió darle trámite a tres órdenes de captura que él mismo había pedido en julio de 2017 en contra de personas vinculados a la multinacional Odebrecht y presuntamente habría amenazado al testigo Otto Nicolás Bula en una reunión realizada en el mes de junio.

El ente acusador pidió la medida acudiendo solo al delito de amenaza a testigos y la gravedad de ese cargo.



La Fiscalía señalo que Hernández intimidó a Bula diciéndole que "NH (Néstor Humberto Martínez) y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos" por las declaraciones que iba a entregar autoridades colombianas y estadounidenses sobre el caso.

Facebook Twitter Linkedin

Exsenador Otto Bula ya ha testificado en varios casos. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Sin embargo el magistrado del caso consideró que lo expresado por la Fiscalía en la audiencia sobre la amenaza al exsenador Bula no alcanza la tipificación de ese delito.



Es decir, para el togado, la supuesta manifestación de que había personas "preocupadas" por las declaraciones que iba a entregar el testigo no implican una amenaza ni en esa manifestación se la advertía a la supuesta víctima que habría consecuencias en su contra si efectivamente entregaba nuevas versiones sobre el caso.





"Contrario a lo que dice la Fiscalía, lo cierto es que por el contexto en el que supuestamente se dieron los hechos, por ahora, no es factible concluir que esta afirmación es constitutiva de intimidación y menos que con ella se pretenda evitar que testifique o que lo haga de una determinada manera", señaló el magistrado.



Indicó que incluso el testigo contactó luego al fiscal "utilizando expresiones y palabras afectuosas y le dijo el lugar en el que se encontraría, circunstancias que no esperarían de quien ha sido amedrentado y teme por su seguridad".



Y añadió que lo manifestado por el fiscal Hernández en la reunión con Bula "en realidad no tiene el grado de fortaleza para intimidad".



De hecho el magistrado cuestionó que el testigo que negoció con la Fiscalía y recibió beneficios judiciales hoy siga ofreciendo declaraciones, cuando desde el comienzo tenía que decir toda la verdad de lo que sabía.



"La conducta del señor Bula Bula tampoco resulta ser la esperada pues no se entiende como después de transcurridos varios años siga brindando información del caso Odebrecht y vinculando a posibles cómplices y autores cuando debió hacer lo propio en el primer instante que fue llamado a la justicia, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo resulta mas difícil rememorar los pormenores de la situación de corrupción que alarmó a todo un país", dijo el magistrado.



Igualmente se refirió al no trámite de las órdenes de captura contra implicados en el caso de pago de sobornos que se habría registrado en 2017 y señaló que esos hechos nos no validan el señalamiento de que Hernández intentó favorecer al grupo Odebrecht.

(Le puede interesar: ¿Fue suplantado y pidieron créditos a su nombre? Este fallo le interesa).

El magistrado consideró además que el fiscal Hernández no es un peligro para la sociedad y su libertad no pone en riesgo la investigación.



El togado afirmó que es cierto que el imputado sigue siendo fiscal "pero de eso no se puede inferir que su propósito sea entorpecer la administración de justicia o las funciones de investigación que competen al ente acusador" y que es altamente preocupante "que la entidad no pueda implementar medidas eficaces para evitar que eventualmente el procesado pueda intervenir en esta u otras actuaciones".



Sostuvo que las conductas imputadas al fiscal son graves pero esto no es suficiente para afirmar que el procesado es un peligro de la sociedad.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com