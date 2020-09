Por crimen de Galán, ordenan reabrir investigación contra oficiales

Al resolver una petición de la Procuraduría, la Fiscalía resolvió echar para atrás una decisión que había favorecido al fiscal José Fernando Calvache Reyes, quien aparece en la investigación por el homicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.

El recurso de la Procuraduría señalaba que el mayor Calvache Reyes, que ahora trabaja en la Fiscalía, era el jefe de la Sijín de la Policía en Cundinamarca para la época del homicidio de Galán y que un testigo dio cuenta de la existencia de un grupo oficiales que habrían facilitado el crimen y que supuestamente recibían plata de la mafia.



En abril de 2017 la Fiscalia 39 de la Dirección de Contexto consideró que no había motivos para seguir investigando a Calvache Reyes y al coronel Eduardo Arciniegas Sánchez quien era para la época el jefe de la sección estupefacientes de la Dijin y quien era señalado de participar en los operativos posteriores al homicidio que llevaron a la cárcel a cinco inocentes, y que buscaban desviar la investigación.



En su decisión de primera instancia la Fiscalía señala que las actuaciones de Calvache Reyes, no eran intachables, pues había testigos que lo relacionaban con nexos con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha ‘El Mexicano’. Sin embargo para el momento del crimen de Galán se encontraba en comisión en la Escuela General Santander.

Y sobre el coronel Arciniegas Sánchez, dijo la Fiscalía en la decisión de primera instancia, que habría actuado presionado por sus superiores y movido por el temor de que lo sacaran de la Policía.



En el proceso el mayor Calvache Reyes ha insistido en su inocencia y ha cuestionado lo que ha considerado falsedades en las que habría incurrido uno de los testigos.

El coronel Arciniegas Sánchez por su parte ha señalado que no participó en ningún plan para desviar la investigación y que los operativos que realizó los desarrolló en el marco de sus funciones y por órdenes de sus superiores.



En la decisión se segunda instancia la Fiscalía 42 delegada ante los Tribunales consideró que en el crimen de Galán hubo participación de personas del Das, del narcotráfico e integrantes de la Policía que no solo no desplegaron los operativos para proteger al entonces aspirante presidencial sino que “facilitaron la huida de los autores materiales del hecho”.



En la decisión se hace referencia a la declaración del testigo Mario Rueda León quien dijo que observó a Calvache Reyes en el comando de la Policía en Cundinamarca con otros uniformados celebrando la muerte de Galán.



Igualmente dijo que Calvache expidió unas órdenes de trabajo falsas para intentar demostrar que se había desplegado un dispositivo policial para proteger a Galán en su evento en la Plaza de Soacha, cuando eso no sucedió en la realidad.



Se hizo referencia además a la declaración del testigo Jairo Lozada Ramos, quien señaló que trabajó para ‘El Mexicano’ y que una de sus tareas era hacer pagos a uniformados permeados por su jefe y que conoció a Calvache Reyes, quien supuestamente lo acompañó a mover un cargamento de droga en el sur de la ciudad.



La Fiscalía señala que si bien el expolicía para la fecha del crimen estaba en curso en la Escuela General Santander, esto no implica que no se hubiera movilizado al terminar sus clases con destino al comando de Policía de Cundinamarca, en donde es ubicado por uno de los testigos.



En su decisión el fiscal de segunda instancia concluye que se debe seguir investigando a Calvache Reyes y su presunta vinculación con el crimen de Galán.



En el caso del coronel Arciniegas Sánchez se declaró la nulidad de la decisión de primera instancia al considerar que se mencionó que incurrió en los hechos señalados bajo insuperable coacción e impulsado por miedo insuperable, pero que no se argumentó como se llegó a esa conclusión o que evidencias se evaluaron para hacer esa afirmación.



