En un juicio disciplinario deberá responder Miguel Ángel Astaiza Obando, entonces profesor de la Institución Educativa Escuela Rural Piedra León, ubicada en la vereda Casas Nuevas de Sotará, Cauca, por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual de una estudiante.



Esto luego de que la Procuraduría le profirió cargos porque, según, la investigación, el exdocente habría incurrido en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, a título doloso.



De acuerdo con el órgano de control, el hombre encerró en el aula de informática a una alumna para efectuar tocamientos no consentidos en sus partes íntimas, y darle regalos y dinero a cambio de que no contara nada.



Para la Procuraduría, la presunta conducta del investigado es contraria al Código de la Infancia y la Adolescencia, así como un delito en el Código Penal.



"Astaiza Obando debió educar a sus estudiantes, guiarlas, respetarlas y hacer valer sus derechos fundamentales, no incomodarlas con su actuar, pues en una Institución Educativa hay parámetros que cumplir y distancias que guardar”, señaló el organismo..



En el auto de cargos, la Procuraduría Regional de Cauca calificó provisionalmente la falta como gravísima a título de dolo, indicando que el proceder del implicado pudo afectar el desarrollo social, afectivo, educativo y sexual de la alumna.



Ahora, terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá por competencia a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, ante la cual el hombre podrá presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos.

