Durante varios días, expertos, investigadores, campesinos y entidades del Gobierno se han dado cita en Cali para discutir sobre el abordaje de las drogas en Latinoamérica y el Caribe, y este viernes la jornada cerró con la idea general de que el enfoque tradicional de guerra frontal contra las drogas ha sido un fracaso.



(Lea también: Los ejes de la política de drogas del Gobierno, expuestos en conferencia en Cali).

El enfoque punitivo continuará, pero priorizado en la lucha contra la cocaína, no contra la hoja de coca, no contra el campesino pobre que no ha tenido otra alternativa: Néstor Osuna FACEBOOK

TWITTER

En un panel con participación del ministro de Justicia, Néstor Osuna; del director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), Felipe Tascón, y de María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, se discutió sobre nuevas aproximaciones a la oferta y políticas vigentes frente a la delincuencia organizada trasnacional, y todos estuvieron de acuerdo en que el enfoque tradicional punitivista, que ha implicado un abordaje fundamentalmente desde el derecho penal, no ha servido.

En ese espacio, Osuna sostuvo que “los enfoques punitivos tienen resultados limitados en cualquier campo (...) es un imaginario pensar que las cárceles están llenas de los grandes narcotraficantes, las cárceles están llenas de gente pobre condenadas en buena parte por delitos menores relacionados con drogas”.



Por eso, explicó que la nueva política de drogas del Gobierno, que será oficializada este sábado por el presidente Gustavo Petro, busca concentrar los esfuerzos punitivos solo en los grandes eslabones de la cadena, y ofrecer a las demás personas otras alternativas.



Esta política nos permite razonablemente pensar en reducir la oferta de cocaína, al final de los 3 años de gobierno, en alrededor de un 40 por ciento: Néstor Osuna FACEBOOK

TWITTER

La política de drogas está diseñada para 10 años, pero dentro de los 3 que le quedan a este gobierno, el ministro destacó que esperan apoyar en el tránsito a economías legales a 50.000 familias de unas 115.000 que viven del cultivo de coca, y reducir en un 40 por ciento la producción de cocaína.



(Le puede interesar: 'El Estado ha abandonado y criminalizado a campesinos cocaleros': ministro de Justicia).

“Esta política nos permite razonablemente pensar en reducir la oferta de cocaína, al final de los 3 años de gobierno, en alrededor de un 40 por ciento. Si hoy en día se están produciendo 1.700 toneladas al año en Colombia, dentro de 3 años se estarían produciendo alrededor de 900”, expuso.



El funcionario también resaltó: “Si transitamos a la legalidad, si reducimos la oferta, si salimos del problema de violencia de actores ilegales nutridos por la economía del narcotráfico, creo que podemos avanzar mucho”, manifestó, y dijo que hoy en día hay una ventaja por la caída en el precio de la pasta de coca, lo que haría más propensos a los campesinos cocaleros a entrar a economías lícitas.



En cuanto a la inversión que requeriría esto, Osuna dijo que el tránsito a la economía legal de los campesinos cocaleros costaría unos 21 billones de pesos, a precios de hoy, “que son dinero para invertir en reforma agraria, para hospitales, proyectos agroindustriales, cada entidad del Estado pone un pedacito”.

Persecución a grandes narcotraficantes

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Osuna, ministro de Justicia, en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. Foto: Ministerio de Justicia

En cuanto a la persecución del narcotráfico, el ministro aclaró que la política del Gobierno planea enfocar esfuerzos punitivos en la persecución de los grandes narcos y capitales ilícitos, pero no en los campesinos, que son los eslabones más débiles de la cadena de las drogas.



“Nuestra política intenta priorizar y enfocar estratégicamente ese esfuerzo penal y punitivo en aquello que realmente le hace daño a la sociedad colombiana, en las mafias del narcotráfico, las grandes cantidades de dinero que hay detrás de esas economías ilegales porque producen violencia, desplazamiento y conflicto armado”, indicó el jefe de la cartera de Justicia.



(Le sugerimos consultar: Gobierno pagaría subsidios a campesinos por dejar de cultivar coca).



A los campesinos cultivadores se les ofrecerán opciones de sustitución de cultivos, de reforma agrícola, de pago por servicios ambientales o alternativas de uso lícito de la hoja de coca, ya que el Gobierno buscará la regulación de la hoja de coca, pero no de la cocaína.



Sobre este punto, Vélez celebró que la política de drogas pretenda ser menos punitiva, pero dijo que debe plantearse bien cuál sería el modelo regulado, “si nos quedamos en defender al campesino productor sin plantear alternativas al otro lado, con un mercado de 21 millones de consumidores de cocaína, lo que se arregla de un lado estallará del otro”, indicó.

Facebook Twitter Linkedin

Colombia tenía, a 2021, más de 200.000 hectáreas sembradas con matas de coca. (foto de archivo de sembrados de coca) Foto: Raúl Arboleda. AFP

Al respecto, el ministro de Justicia dijo: “El enfoque punitivo continuará, pero priorizado en la lucha contra la cocaína, no contra la hoja de coca, no contra el campesino pobre que no ha tenido otra alternativa. A ellos el Estado les va a ofrecer el tránsito a economías lícitas”.



Si bien el ministro dijo que el giro en la política de drogas implica buscar usos lícitos de la hoja de coca, fue claro en decir que Colombia seguirá cumpliendo los tratados internacionales de drogas que contemplan una prohibición de la cocaína, aunque el país sí ha estado liderando un cambio en el discurso.



(Más notas: Informe revela el sangriento rastro del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas).



“Nuestro Presidente en todas sus intervenciones en ámbitos internacionales señala que el prohibicionismo no fue una política acertada. Dado que hay un marco internacional, Colombia lo seguirá cumpliendo, pero corresponde un liderazgo para la reforma y en esos escenarios hay que plantear que se requiere un mercado regulado, el prohibicionismo no dio resultados”, concluyó.

justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: