Con 204.000 hectáreas sembradas con matas de coca -que fueron detectadas en el país por Naciones Unidas en el 2021- y luego de que ese año se rompió la tendencia a la reducción que se venía registrando en los últimos años, el 2023 plantea un punto de quiebre para la política antidrogas en Colombia.



El asunto es de la mayor importancia si se tiene en cuenta que se trata de poner en marcha una estrategia que viene planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro para aplicar en el país, considerado el principal productor de coca del mundo, y que se debe desarrollar en medio de las conversaciones de ‘paz total’ con grupos ilegales que se financian en gran medida, precisamente, de las millonarias utilidades que deja el narcotráfico.



Analistas consultados por EL TIEMPO señalaron que se debe conocer lo antes posible el documento del Consejo de Política Criminal del Ministerio de Justicia o el documento Conpes que defina los ejes de la política antidrogas, que tendría un efecto en temas de seguridad ciudadana, protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y en las mismas gestiones de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla y las redes criminales.



Desde su posesión, el presidente Petro no solo ha cuestionado duramente la política antidrogas aplicada en el planeta, sino que, cumpliendo promesas de campaña, desactivó cualquier posibilidad de revivir la fumigación aérea con glifosato, planteó cambios para la extradición a Estados Unidos y determinó que se diera prioridad a la erradicación voluntaria de los cultivos ilegales sobre la erradicación forzada que venían realizando integrantes de la Policía y el Ejército que arrancaban de raíz esos plantíos ilegales.

Hay 99.000 familias en el programa de sustitución voluntaria. (Foto de archivo) Foto: Luis Eduardo Noguera / Archivo EFE

De hecho, Felipe Tascón, director del Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dejó claro en entrevista con EL TIEMPO que la instrucción del Presidente es apuntar a la erradicación voluntaria, la industrialización de las zonas de cultivo para crear “alternativas para las familias rurales” e incluso trabajar en estudios para buscar otros usos de la hoja de coca como, por ejemplo, “la fabricación de alimentos para mascotas a partir de la coca. Porque la coca tiene 14 principios activos, uno es la cocaína, y los otros 13 están desperdiciados. Vamos a usarlos y esa será la industrialización de la propia coca y sus productos alternativos”.



El funcionario fue más allá y advirtió que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), surgido de los acuerdos de paz con las Farc, “fracasó por muchos factores”, lo que plantea un nuevo timonazo en la política contra los cultivos ilegales para “recobrar la confianza del campesino y cumplirles con este modelo productivo y económico”.

Apuntarle a la interdicción

Frente a los grandes cultivos de coca y las redes organizadas, que se quedan con la mayor parte de las utilidades del negocio ilegal, la alternativa de lucha que el Gobierno ha ido anunciando será la interdicción.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que esta última es la mejor estrategia para golpear a los narcotraficantes, pero insistió en que la Fuerza Pública necesita conocer a fondo la política del Gobierno para aplicarla en los territorios. “Poner en marcha planes de interdicción puede tomar semanas o meses, y la erradicación voluntaria toma meses y años. Por eso es correcto apuntarle a la interdicción, que envía un mensaje directo a los grandes narcotraficantes y debilita sus estructuras para que el Estado pueda entrar a promover la sustitución voluntaria”, señaló Restrepo.



El analista afirmó que se requiere que la política antidrogas que se haga pública delimite si se va a hacer interdicción a los cargamentos de droga ya procesada que se pretende sacar del país, o a la base de coca que se mueve entre laboratorios, o si es a los insumos químicos que se desvían a las zonas de cultivo.



Restrepo indicó que una operación sostenida de estas características requiere un músculo económico importante, para lo cual se podría acudir a cooperación internacional.



Desde hace años, Colombia y Estados Unidos tienen en marcha planes de interdicción aérea y marítima que podrían ser fortalecidos para aumentar los ataques a los carteles de la droga, que son los que reciben directamente el golpe de cada incautación de coca que es interceptada en el camino a los mercados internacionales.



En octubre, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Colombia, el alto funcionario se reunió con el presidente Petro y ofreció cooperación de su país en distintos temas, entre ellos en la lucha contra las drogas y las políticas para la reducción del consumo y con ello la demanda. Sin embargo, en uno de los temas en los que habría menos sintonía en el Gobierno de Estados Unidos estaría el de la extradición y los cambios de fondo, pues hasta ahora Colombia había accedido a las peticiones hechas por cortes de ese país.

Incautación de dos semisumergibles navegando con más de 4.5 toneladas de cocaína en Tumaco. Foto: Armada de Colombia

Erich Saumeth, investigador y analista en temas de seguridad y defensa, sostiene que el gobierno colombiano debe mantener en el 2023 una “política antidrogas agresiva” y que no puede dar pie a perder el apoyo de Estados Unidos, que es un factor clave de la lucha antidrogas en el mundo.



Añadió que gran parte del éxito de la interdicción en Colombia se debe a los equipos, entre radares, drones y aeronaves, que han sido entregados por las autoridades de ese país



“A nadie le conviene que se afecte la cooperación entre los dos países. Eso podría tener un efecto muy grave en el microtráfico y el consumo en Colombia”, advirtió Saumeth.

A su turno, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), afirmó que el Gobierno Nacional debe mantener la política antidrogas independientemente de los avances de las negociaciones de paz. “El Estado no puede dejar de enfrentar las lógicas violentas del narcotráfico, esto no puede esperar a las negociaciones de paz, que pueden tardar meses, y tampoco se pueden dejar de cumplir los compromisos internacionales”, señaló González Posso.



Enfatizó que la lucha contra el narcotráfico no da espera y que se deben mantener la ofensiva y la persecución de los capitales que están escondidos, tal como lo ha anunciado el Gobierno Nacional.



En el primer semestre del año se cumplirá la primera conferencia antidrogas internacional, que podría realizarse en Colombia, y en la que se definiría una nueva hoja de ruta contra este flagelo.

Otras proyecciones judiciales para el 2023

El futuro de la 'paz total'



En manos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado está definir la viabilidad jurídica de la ‘paz total’. Ya la primera tiene varias demandas en contra de la Ley 2272 de 2022 y se espera que en 2023 el decreto sobre los voceros de paz sea demandado. De otro lado, la primera gran decisión del tribunal constitucional versará sobre la reforma a la Procuraduría y la potestad dada a sus delegados para seguir sancionando a funcionarios elegidos por voto popular.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Foto: Sergio Acero

Nuevo capítulo del caso Uribe

​

Durante 2023, la agenda judicial estará marcada por el desenlace de la segunda solicitud de preclusión en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El pedido de la Fiscalía -que ya expuso sus argumentos- es que el expediente sea archivado, lo que no consiguió a comienzos de este año; mientras que las víctimas piden que Uribe vaya a juicio. La decisión que tome la jueza podrá ser apelada.



Cambio de flota aérea



El próximo año será trascendental para que Colombia firme la adquisición de la flota de 16 aviones que entraría a remplazar los Kfir, en aras de mantener la defensa y soberanía nacional; la inversión se estima en unos 15 billones de pesos y hasta ahora el proceso se concentra con la empresa francesa Dassault Aviation, que ofrece sus caza Rafale C/F3. De igual forma, se invertirán cerca de 2,5 billones de pesos en la construcción de tres buques.



Primeras condenas en la JEP



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) proferirá sus tres primeras condenas: una será contra los siete últimos jefes del antiguo secretariado de las Farc, en el caso de secuestro, y las otras dos contra 19 personas vinculados a ‘falsos positivos’ en Norte de Santander y Cesar. De otro lado, en 2023 cambiará la dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y se espera que se siga impulsando esta búsqueda.

