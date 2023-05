En Colombia, la prueba del polígrafo no es obligatoria, de hecho, su resultado no se acepta dentro de un proceso judicial.



Someterse a una prueba de polígrafo debe ser voluntario y su resultado se considera de carácter orientador. En esa línea, la piden para ingresar a ciertas empresas, o para integrantes de la Fuerza Pública con manejo de información sensible.



Las empresas la pueden utilizar como prueba de confianza y la misma está avalada por el Ministerio del Trabajo, pero no podrá ser utilizada como causal de despido.



De igual forma, el empleado puede negarse a realizarla y por esto, la empresa no podrá tomar acciones en su contra.



Las empresas contratan a especialistas en este ramo, por lo general de ámbito privado, para realizar las pruebas de confianza, cuyos resultados no se podrán dar a conocer públicamente.



Fuentes de la Policía Nacional señalaron a EL TIEMPO que los poligrafistas de la dirección de Inteligencia son los encargados de avalar estas pruebas a nivel de dependencias de la Fuerza Pública o de funcionarios del Gobierno.



Y, por eso, por la ley de inteligencia, si un uniformado no pasa la prueba del polígrafo, puede ser llamado a calificar servicios, es decir, ser despedido.

¿Qué mide el polígrafo?

El polígrafo, conocido popularmente como 'detector de mentiras', mide a través de un sensor las reacciones (ritmo cardiaco, respiración) frente a una serie de estímulos (preguntas) que permiten a un experto deducir si las respuestas son falsas o verdaderas.



De acuerdo con Gonzalo Gómez Sanabria, gerente de CCO Consultores, empresa experta en poligrafía, esta prueba es metodológica porque se basa en estudios científicos.



Gómez señaló que antes de someter a una persona a la prueba del polígrafo se le dan ciertas instrucciones, "lo más importante, estar concentrado, para no confundirse con la pregunta y así no distorsionar la respuesta".



De igual forma, se le pide que "se esté quieta y que sea sincera en sus respuestas", puntualizó.

¿Se puede engañar al polígrafo?

Gómez le aseguró a EL TIEMPO que las personas que se someten al polígrafo pueden intentar engañar la respuesta (reacción), "tratan de utilizar contramedidas para alterar las gráficas del examen como mover los pies, las manos, los dedos".



Otras llegan incluso a tomar medicamentos para estar "relajadas", pero el experto dijo que un poligrafista estudiado no se deja engañar.



Gómez Sanabria señaló que un poligrafista estudia, realiza un curso formal de 400 horas y lo formaliza ante el Ministerio de Educación.



"En Colombia se encuentra mucho poligrafista informal, se debe buscar para realizar la prueba una empresa o persona que garantice la idoneidad", puntualizó el gerente de CCO Consultores.



