Policías y militares que rompieron en llanto cumpliendo su servicio

El caso de Ángel Zuñiga, un patrullero de la Policía de Cali que se negó a participar de un desalojo en el sector de Pance, al sur de esa ciudad, le dio la vuelta al país en poco tiempo.



No sólo impresionó su acto de valentía, como fue interpretado por muchos, sino la vehemencia con la que se expresó en un video que fue grabado por la comunidad.

El trabajo que ejecutan policías, militares y miembros de la Fuerza Pública suele enfrentar situaciones riesgosas y a escenarios que, muchas veces, plantean dilemas éticos y morales, como le sucedió a Zuñiga.



Le contamos esta y otras historias de uniformados que no pudieron contener las lágrimas mientras estaban de servicio.

El patrullero en Cali que se negó a participar en un desalojo

Policía se negó a realizar un desalojo en Cali EL TIEMPO

“Me están dando la orden de sacar a una señora, no lo hice. Es algo injusto lo que está pasando en estos momentos”, dijo el patrullero Ángel Zuñiga en un video grabado por la comunidad.



Al parecer, desde 2018, la Policía Metropolitana de Cali realiza unos operativos de recuperación de bienes en la zona sur de la ciudad. Según funcionarios de la Alcaldía consultados por periodistas de EL TIEMPO en Cali, los terrenos en los que estaban las personas víctimas del desalojo son propiedad del Estado y hacen parte del área de protección del río Pance.



(Le puede interesar: Los últimos ataques a médicos y enfermeras que indignan a Colombia).



Asimismo, se ha señalado que todos los procedimientos cuentan con el debido aval jurídico, por lo cual no se están incumpliendo las leyes mientras se llevan a cabo.



Quien sí podría enfrentar problemas jurídicos es el patrullero Zuñiga, debido a que desacató una orden de sus superiores. Aunque podría alegar que estaba ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia, como le explicaron algunos juristas a EL TIEMPO, las sanciones en su contra podrían acarrearle varios días de trabajo sin remuneración y una suspensión de varios meses.



(También puede leer: La piloto que dejó el automovilismo para volverse actriz porno).

El soldado que rompió en llanto en medio de los disparos

Me llega esto pic.twitter.com/AHWA7rKYwR — Thania Vega (@ThaniaVegaP) September 10, 2019

Si nos lee desde la app, puede consultar el video aquí.



En septiembre de 2019 se conoció el caso de un militar que lloró en un video grabado en el municipio de Valdivia (Antioquia).



Según lo documentó EL TIEMPO, la Séptima División del Ejército estaba en esa zona del país para controlar una protesta de campesinos que no estaban de acuerdo con los procesos de erradicación de cultivos de coca. Durante las protestas, el cabo segundo Giovanny Chacón fue asesinado.



En su momento el Ejército señaló que miembros del ELN y El Clan del Golfo se estaban infiltrando en las protestas de la población civil para atacar a la Fuerza Pública. "Yo no veo cuál es la paz. ¿Dónde está la paz?", dice el soldado del video lamentando la muerte de su compañero.



(Además: Errores indignantes de ‘influencers’ hablando de rechazo al racismo).



Entretanto, otro uniformado trata de consolarlo. "Fuerza, fuerza. Ánimo, mi soldado, no se me caiga. Son más los buenos", le decía su colega mientras al fondo parece que se oyen disparos.

La patrullera que lloró tras ser agredida en protestas

La patrullera Paola Reyes no pudo contener el llanto, fue agredida en las #MarchasEstudiantiles con bolas de pintura y piedras, cuidaba una estación de Transmilenio en la AV. Caracas.

Nuestro policías también son personas con familia y sentimientos. Ellos merecen respeto! pic.twitter.com/Q0u1MuGVVj — Andres Felipe Arcos 🇨🇴 (@AndresFelipe) December 7, 2018

Si nos lee desde la app, puede consultar el video de la patrullera aquí.



Entre octubre y diciembre de 2018, hubo una serie de protestas estudiantiles debido a los problemas de financiación de la educación pública. En medio de estas manifestaciones, que fueron mayormente pacíficas, se registraron algunos enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Pública y encapuchados. Por esos días, se dieron focos de ataques contra los uniformados y contra la infraestructura pública.



Una de las agresiones tuvo lugar en la estación de TransMilenio de la avenida Caracas con calle 22, donde un grupo de vándalos agredió a la patrullera Paola Reyes. Le lanzaron piedras y pintura, causándole contusiones en las piernas y en la espalda.



(Continúe leyendo: Ante las acusaciones en su contra, Uribe pasa a la ofensiva).



Un ciudadano que estaba en la estación de TransMilenio grabó un video en el que un compañero de la mujer relató lo que le sucedió mientras ella lloraba desconsolada. De inmediato, la publicación se hizo viral y fue compartida por varios medios de comunicación.



Muchas personas condenaron los hechos y señalaron que la violencia no era una manera adecuada de protestar.

El llanto del sargento García

En el 2012, ciudadanos pusieron un pendón con la foto del sargento García en el puente de la avenida Sur Oriental con calle 64 de Cali. Foto: Juan Carlos Quintero. Archivo EL TIEMPO

En 2012, en zona rural del municipio de Toribío (Cauca), miembros de las tropas del Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional tuvieron varias confrontaciones con los indígenas de esa parte del país.

Las comunidades estaban en desacuerdo con la presencia de los militares en el cerro Las Torres, por lo cual tomaron vías de hecho y los expulsaron del lugar.



Uno de los incidentes más recordados fue el del sargento Rodrigo García, a quien los indígenas lo arrastraron varios metros para sacarlo de la montaña.

Esta es una humillación, esto no se le hace a un colombiano FACEBOOK

TWITTER

El militar rompió en llanto y su gesto quedó grabado en un video que circuló por los principales medios de comunicación en ese entonces. Pese a que compañeros suyos dispararon tiros al aire, los ánimos se calmaron y no se reportó ningún herido durante el proceso.



(Siga leyendo: Indignación por hombre que le tosió en vivo y de aposta a periodista).



"Esta es una humillación, esto no se le hace a un colombiano", señaló García después del incidente.

TENDENCIAS EL TIEMPO