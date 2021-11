Policías usando símbolos nazi: las cabezas que rodarían tras escándalo

Una actividad en la que los estudiantes de la escuela de formación de la Policía de Tuluá, en el Valle, tenían que destacar la labor de la Fuerza Pública de otras naciones y demostrar algunas características de esos países desencadenó el rechazo nacional, la indignación de varios Estados y les costó el cargo a un coronel y otros dos oficiales.



El jueves, los estudiantes que tenían que exaltar y reconocer en una puesta en escena los avances de la Policía de Alemania, ubicaron banderas de ese país en el salón de la Escuela de Policía Simón Bolívar y terminaron vistiendo trajes e insignias nazis, personificando a Adolf Hitler y ubicando aviones fabricados en cartón en los que se veía la esvástica usada por el Tercer Reich.

Y sumado a eso transmitieron en sitios oficiales el evento, que se empezó a replicar en redes a medida que crecían las voces de rechazo.



Aunque inicialmente la Policía ordenó el jueves en la noche remover de su cargo al director de la escuela, coronel Jorge Bayona, ayer el director de la institución general, Jorge Luis Vargas, señaló que se decidió llamarlo a calificar servicios junto a otros dos mandos ejecutivos y al tiempo dijo que otros oficiales superiores tendrán que responder disciplinariamente.



“No hay cabida para simulaciones de hechos que hayan atentado contra la vida, dignidad e integridad de cualquier ser humano; las decisiones de los mandos de la escuela son inadmisibles, lo que ocurrió fue un error de la mayor gravedad que no se puede pasar por alto”, dijo el oficial.



Indicó que se comunicó con las delegaciones diplomáticas de Alemania, Israel y Estados Unidos en Colombia para dar las explicaciones del caso y dijo que se iniciará en la institución una capacitación de los uniformados para promover la educación sobre el holocausto.



La directora nacional de Escuelas de la Policía, general Yackeline Navarro, reconoció que el hecho correspondió a una falla de control y orientación de los encargados de la escuela que promovieron la actividad, pero no estuvieron al tanto de lo realizado por los estudiantes. La oficial, que fue enviada a Tuluá para evaluar lo sucedido, indicó que en la institución no hay ninguna materia puntual sobre el holocausto. Navarro fue encargada de hacer los ajustes administrativos para que ese tipo de hechos no se vuelvan a repetir en ninguna sede de formación de la institución.



La Procuraduría inició una investigación disciplinaria.

Reacción en cadena

Luego de que se conocieron los hechos se empezaron a escuchar voces de rechazo sobre la actividad desarrollada por los uniformados.



El presidente Iván Duque se refirió a lo sucedido: “No hay explicación alguna para ese comportamiento y por eso di un mensaje muy claro al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, para que también tengan que rodar cabezas de la institución que estuvieron propiciando ese tipo de prácticas que son rechazables y censurables en todo momento y lugar”.



El jefe de Estado dijo también que el “antisemitismo debe ser rechazado categóricamente. Cualquier apología o simbología que trate de dar representatividad a esos símbolos de la podredumbre humana, como fueron los que llevaron al Holocausto, serán siempre condenados por parte nuestra y por eso tendrán que salir de la institución varias de las personas que permitieron que eso ocurriera”.



El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, señaló en las redes sociales de la delegación diplomática: “Estoy consternado y profundamente decepcionado por el uso de símbolos y uniformes nazis en las instalaciones de entrenamiento de la Policía de Colombia. Ninguna explicación es suficiente”.



Y las embajadas de Alemania e Israel emitieron un comunicado conjunto rechazando lo sucedido.



“Eventos como este son indignantes y ofenden de manera directa no solo a los judíos sino también a todas las victimas del régimen nazi y sus criminales”, se lee en el documento, que añade: “Cualquier discurso de odio puede llevar a resultados trágicos como los vividos años atrás, durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados en el crimen más horrendo, jamás cometido en la historia de la humanidad”.



Finalmente hicieron un llamado para aclarar lo sucedido: “Las embajadas de Israel y Alemania hacen un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades nacionales y locales, para que en el marco de la ley colombiana se hagan las investigaciones pertinentes y se sancionen a los responsables de dicha actividad”.



