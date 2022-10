Este lunes el director de la Policía, general Henry Sanabria, se pronunció sobre la liberación de unos manifestantes de la 'primera línea' que protagonizaron desmanes en una protesta cerca al Portal de las Américas, en Bogotá.



(Lea también: Polémica por presunta mediación del Gobierno para liberar a manifestantes).



En redes sociales se popularizaron videos sobre el vandalismo de los manifestantes pero también sobre cómo tras una presunta mediación del viceministro del Interior, Gustavo García, fueron liberados los jóvenes que habían sido detenidos.



Al respecto, el general Sanabria enfáticamente negó que García hubiera influido en la liberación de los jóvenes, pero dijo que su mediación fue importante para intentar que los manifestantes frenaran las acciones violentas que estaban realizando.

Frente a por qué fueron liberados los jóvenes, el director de la Policía comenzó por aclarar que la liberación la hizo la Policía y que no tuvo nada que ver en esto el viceministro.



Luego indicó que la Policía no contaba con elementos para presentar a los detenidos ante la Fiscalía ya que no fueron capturados en flagrancia sino cuando estaban desplazándose fuera del sitio, "por eso no teníamos elementos que nos permitieran decir que ellos eran los autores de esos hechos, no contábamos con elementos para decir que ellos fueron los que lanzaron elementos contra la Policía”.



(Lo invitamos a leer: Protesta en Portal Américas: Policía dice que ellos liberaron manifestantes).



Agregó que aunque hay unos videos en redes sociales, en la tarde del domingo no tenían esas imágenes para poder analizarlas e individualizar a quienes aparecieran allí y con esto mantenerlos detenidos. Este trabajo de identificación a partir de videos apenas se está realizando este lunes, señaló.



"Estas personas fueron privadas de la libertad cuando se presentan ataques a la Policía con elementos contundentes. Fueron privados de la libertad pero no se tiene el elemento que demuestre que ellos fueron, por lo que fueron dejados en libertad varios minutos después de su aprehensión", recalcó.



Sanabria también explicó por qué él mismo estuvo en el Portal de las Américas: "La Policía hizo presencia ante la situación que se venía presenciando, la presencia de un alto funcionario del Gobierno (el viceministro García) ameritaba la presencia del director de la Policía", contó.



Así mismo se refirió al ataque con piedras del que fue objeto un vehículo de la Policía cuando salía del lugar, sostuvo que allí se configuraron dos delitos y que avanzan en la identificación de los responsables.



(Más notas: Indulto a Primera Línea: Congreso puede facultar al Presidente, dice Minjusticia).

El papel del viceministro

Sobre la polémica por la presunta intervención ilegal del viceministro del Interior para la liberación de los jóvenes detenidos, el director de la Policía expuso que esto no fue así.



"El viceministro hizo presencia desde temprano una vez comenzaron los ataques para lograr que los jóvenes pararan. El viceministro tuvo una participación preponderante para garantizar que los jóvenes no contininuaran con acciones violentas, se reunió varias horas con ellos intentando que hubiera una salida pacífica, estuvo dialogando con ellos y eso permitio reducir los ataques.", explicó.



(Puede interesarle: ‘Donde haya delitos vamos a actuar con contundencia’: director de la Policía).



"Agradecemos la presencia de una autoridad de alto nivel, el viceministro no tuvo nada que ver con la liberación de estos jóvenes, la captura administrativa está en la Policía, somos nosotros los que definimos la captura, la presentación con la Fiscalía o la liberación", concluyó.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: