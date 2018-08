Policía preso por ataque de Farc a isla Gorgona pide ir a la JEP

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó el proceso del expolicía Buenaventura Orobio Caicedo, señalado de entregar información a las Farc para perpetrar el 22 de noviembre del 2014 un ataque en la isla Gorgona en el que murió un oficial de la institución y resultaron heridos otros seis uniformados.

Según la investigación de la Fiscalía, el sargento Orobio Caicedo, que para la época de los hechos era el subcomandante de policía de Timbiquí, en el Cauca, tenía comunicación y entregó información a los guerrilleros del frente 20 de las Farc que atacaron a los uniformados cuando estaban descansando. Por esos hechos, la Fiscalía le imputó los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo y rebelión, de los cuales el capturado se declaró inocente.



Hoy los abogados de Orobio Caicedo pedirán en una audiencia ante la Comisión Interamericana en Washington que se garanticen los derechos del uniformado para que su caso salga de la justicia ordinaria y sea asumido por la Justicia Especial para la Paz (JEP).



El abogado Sigifredo López, de la Fundación Defensa de Inocentes, sostuvo que ya se hizo la solicitud formal a la JEP para que por competencia asuma ese proceso.

“Inexplicablemente, la Policía no lo incluyó en el listado de uniformados que pasó a la JEP con los nombres de los agentes del Estado que podían acceder a la justicia transicional. Ellos argumentan que a primera vista el hecho no tiene que ver con el conflicto”, indicó López Tobón.



Añadió que Orobio Caicedo era agente del Estado y se lo vincula con acciones de la guerrilla de las Farc, por lo cual tendría derecho a ir a la JEP.



La Fiscalía tiene otras investigaciones en las que aparece el expolicía vinculado a una red de tráfico de armas que iban a parar a organizaciones ilegales como las Farc.

Y a una red de minería ilegal que habría funcionado durante dos años en los municipios de Guapi y Timbiquí (Cauca) e Iscuandé (Nariño).



“Era una obligación de la Policía incluirlo en los listados, pero ya que no lo hizo se le pidió a la JEP que modifique ese listado e incluya a Buenaventura Orobio”, indicó López.



Añadió que hoy paralelamente se pedirá a la CIDH que haga la recomendación expresa de que se incluya al capturado en los listados de uniformados cuyos casos pasarán a la justicia de paz.



“En la investigación hay irregularidades que demuestran que él es un chivo expiatorio que no tiene nada que ver con los hechos investigados”, dijo.



El proceso en la justicia ordinaria está en etapa preparatoria y está paralizado entre tanto se define la competencia de la jurisdicción que debe adelantar el juicio.



JUSTICIA

