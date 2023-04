El general en retiro William René Salamanca, fue designado este miércoles como nuevo director de la Policía y se convirtió en el segundo oficial en retiro que en 122 años de la institución, vuelve a ser llamado al servicio activo para encabezar la cúpula de la fuerza.



Ya durante el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (en agosto de 2002) fue reincorporado a la Policía el general en retiro Teodoro Campo Gómez, quien tenía el grado de mayor general, quien llegó a general full y se mantuvo en el cargo hasta noviembre de 2003.



(Lo invitamos a leer: 'Es un honor volver a portar el uniforme': primer mensaje del general Salamanca).

Este miércoles, luego de que EL TIEMPO publicó los cambios en la Policía, el presidente Gustavo Petro oficializó mediante un trino que Salamanca, quien lleva 20 meses fuera del servicio, asumirá como Director de la Institución, en remplazo del general Henry Sanabria, quien solo estuvo ocho meses en el cargo.



(De seguro le interesa leer: Así se cocinó la llegada del general (r) Salamanca a la Dirección de la Policía).



El 13 de agosto del año pasado el presidente Petro dio a conocer a los nuevos integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía. Ese día se oficializó que el general Sanabria sería el Director y la general Yackeline Navarro, la subdirectora de la Policía, lo que llevó a la salida de 23 generales que, por ser más antiguos, tenían que pasar al uso de buen retiro.



Aunque tras el nuevo cambio en la cúpula de la Policía se empezaron a tejer versiones sobre las razones de la salida de Sanabria y posibles diferencias con el jefe del Estado, el mismo presidente Petro en su cuenta de Twitter agradeció la labor desempeñada por los oficiales y, luego, el ministro del interior, Alfonso Prada, negó que la salida estuviera asociada a la fuerte polémica suscitada tras el secuestro de un grupo de uniformados en Los Pozos, Caquetá, el 2 de marzo, y a las posteriores declaraciones del oficial.



(Lo invitamos a leer: General (r) Zapateiro le aconseja a Presidente Petro ‘gobernar sin odios’).

Facebook Twitter Linkedin

El general visitó la sede de la Policía. Foto: Policía Nacional

El ministro Prada también se refirió a otras polémicas en las que terminó enredado el general Sanabria por sus declaraciones en temas religiosos.



“Con absoluta claridad no tenemos sino gratitud por la dedicación, el trabajo que hemos realizado durante ocho meses con el director Sanabria y la subirectora Jackeline, al frente de la institución”, dijo Prada quien señaló que en Los Pozos, se trabajó coordinadamente para recuperar la “vida de 78 miembros de la institución”. Prada añadió que, “en relación con sus creencias y por expresiones religiosas, el propio Presidente le dijo al país con mucha claridad que respetamos la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, no solo de los miembros de la institución, sino de todos los colombianos y colombianas”.



(Podría ser de su interés leer: Esto responde el director de la Policía a los que lo critican por profesar su fe).



El nuevo director de la Policía, sostuvo este miércoles las primeras reuniones con miembros de la institución y dio sus primeras declaraciones en un evento interno como designado director de la institución.

'Es un orgullo volver a portar el uniforme'

Fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que el director designado estuvo en la tarde por 15 minutos en la sede de la Policía Nacional en el occidente de Bogotá y allí sostuvo una reunión virtual con todas las direcciones y unidades del país.



De acuerdo con las fuentes, el mensaje del general (r) Salamanca fue conciliador y señaló visiblemente emocionado que es “un orgullo volver a portar el uniforme”.



El oficial les dijo a los uniformados que tiene “gratitud” con el general Sanabria y que su objetivo era “fortalecer el futuro de la Policía” y añadió que “la Policía es una sola familia” y que por ello el bienestar de sus hombres y sus familias será una prioridad.



(Lo invitamos a leer: El general retirado William Salamanca es el nuevo director de la Policía).



De acuerdo con las fuentes, se decidió que el general Carlos Triana, actual director de la Policía Metropolitana de Bogotá, asumirá como Jefe del Servicio de Policía y a la Metropolitana llega el general José Luis Ramírez Hinestroza.



El Gobierno avanza ahora en los trámites legales para hacer efectivo el regreso del servicio de Salamanca y en la programación de la fecha de la ceremonia en la que asumirá el mando.

Facebook Twitter Linkedin

General (r.) William René Salamanca, designado por Gustavo Petro para el empalme con la Policía. Foto: Archivo Particular

¿Quién es Salamanca?

En diciembre de 2020 el general Salamanca fue llamado a calificar servicios en momentos de alta tensión con el entonces saliente director de la Policía general Óscar Atehortúa, por una investigación disciplinaria que se le adelantaba a Atehortúa por supuestas irregularidades en la contratación de unas casas fiscales en la escuela de entrenamiento de la institución en San Luis, Tolima.

En relación con sus creencias y por expresiones religiosas, el propio Presidente le dijo al país con mucha claridad que respetamos la libertad de pensamiento y la libertad religiosa FACEBOOK

TWITTER

Salamanca, quien era el inspector de la institución, incluso fue testigo en el proceso en la Procuraduría contra su superior, investigación de la que Atehortúa fue absuelto en diciembre de 2022.



(Por contexto, lo invitamos a leer: 'No hay complot contra el director de la Policía': general Salamanca).



El general (r) Salamanca reapareció en julio del año pasado tras la elección del presidente Gustavo Petro, quien lo nombró como parte de su equipo de empalme (con la Policía) del saliente Gobierno y, de hecho, desde entonces ya sonaba como director de la institución. El oficial fue clave en la redacción de varias de las estrategias de seguridad del nuevo Gobierno.



Fue nombrado, en septiembre del año pasado, como cónsul de Colombia en Miami (Estados Unidos), y trascendió que hace 15 días el presidente Petro lo llamó para ofrecerle regresar al país y asumir la dirección de la Policía.



Salamanca, que volverá a usar el uniforme, nació en Úmbita, Boyacá, es administrador de empresas y administrador policial, y cuenta con varios estudios como especializaciones y maestrías.



En la Policía ha ocupado cargos como el de director de Seguridad Ciudadana (el tercer cargo más importante de la cúpula de la institución), entre 2018 y 2019.

Los retos de Salamanca

Mientras asume el mando, quedó como director encargado el general Tito Yesid Castellanos quien, trascendió, será designado como subdirector de la institución.

El otro reto es innovar en formas de inteligencia e investigación y de enfrentar a los delincuentes FACEBOOK

TWITTER

Analistas consultados por EL TIEMPO afirman que lo retos del general Salamanca son unificar a la Policía y reforzar la estrategia para disminuir los delitos de alto impacto que afectan la seguridad de los ciudadanos del común como los homicidios y el hurto en todas sus modalidades.



En esa línea, Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central, dijo que una prioridad para Salamanca es unificar la imagen de la institución, “que los policías se sientan parte de algo”, y que en medio de la transformación de la Policía, el llamado centro de estándares “no se desvíe desde la objetividad con sesgos religiosos o políticos”, ya que deben mantener las estrategias en temas de seguridad y orden público.



(De seguro le interesa leer: 'Comando Vermelho', el temido cartel de Brasil que compra marihuana de Cauca).



De igual forma, Nieto señaló que la pandemia cambio la forma delictiva, por lo que el otro reto es innovar en “formas de inteligencia e investigación y de enfrentar a los delincuentes”. El experto señaló que Salamanca debe estar a la par de la Política de Seguridad Humana y ‘paz total’, “en el que la policía juega un papel fundamental para controlar los territorios donde no se encuentran grupos armados”.



Y en las ciudades, señaló que es clave reducir los homicidios relacionados con el sicariato en Bogotá, Cali y Medellín y el hurto; así como cambiar la medición de resultados para hacerlo, no por operatividad, sino “por el acercamiento a la comunidad de los uniformados”. Nieto dijo que es la oportunidad de que el Gobierno tenga un discurso claro sobre la seguridad, “ya que, lastimosamente, terminamos echándole la culpa a la policía de todo sin un planteamiento claro frente al tema”.



Destacó que Salamanca tiene experiencia en tres cosas: planeación y manejo institucional, conoce las bandas delictivas y el proceso de la policía comunitaria.

Facebook Twitter Linkedin

General Henruy Sanabria, un Cristo, en madera. lo acompaña en su oficina. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Respeto a la diversidad

Por su parte, Hugo Acero, experto en temas de seguridad y convivencia, dijo a este diario que lo primero que debe hacer el nuevo director de la Policía es “una dirección que fortalezca el profesionalismo, la técnica y sobretodo una administración laica respetuosa de la diversidad”.



(Lo invitamos a leer: General (r) Zapateiro le aconseja a Presidente Petro ‘gobernar sin odios’)



Para Acero, es importante que Salamanca le de prioridad a temas como la seguridad ciudadana que se ven reflejados en “la delincuencia y violencia que se registra en los municipios y territorios”, y añadió que los uniformados deben ser “proactivos” para mejorar los indicadores de seguridad.

JUSTICIA

EL TIEMPO