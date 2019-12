Policía Nacional rinde cuentas por posibles hechos de corrupción

En rueda de prensa, desarrollada en la mañana de este jueves, varios oficiales de la Policía Nacional respondieron a cuestionamientos sobre posibles hechos de corrupción al interior de la Dirección de Antinarcóticos y otras áreas.



El director de la institución, general Óscar Atehortúa Duque señaló que son respetuosos de las investigaciones y que tienen las puertas abiertas para enfrentar y frenar hechos de corrupción de cualquier índole.



"Por eso he dado instrucciones para que el personal entregue la información y los documentos que se requieran (...) no he ordenado frenar ninguna investigación, por el contrario, estamos esperando resultados, porque se trabaja en pro de la transparencia", aseguró Atehortúa.

El Inspector General de la Policía, general William René Salamanca, quien había sido enviado a vacaciones 400 días por supuestos choques con Atehortúa, pero que se reintegró a su cargo el miércoles por orden del presidente Iván Duque, también estuvo en la rueda de prensa.



En sus declaraciones dijo que, por el poder preferente que tiene en estos casos, en este momento la Procuraduría General está llevando las investigaciones que adelantaba su área de trabajo, por posible adulteración en las horas de vuelo en el área de Aviación Policial, así como por la construcción de 111 viviendas en el centro de estudios de la institución ubicada en San Luis, Tolima.



Salamanca también dijo que su equipo de trabajo seguirá liderando investigaciones dentro de la entidad. "El Inspector General, como cabeza de la política integral de transparencia policial, lleva la bandera para enfrentar la corrupción que carcome al mundo entero, y lleva investigaciones donde algunos funcionarios de la policía Antinarcóticos podrían estar involucrados en actividades ajenas a los postulados de la Policía", dijo Salamanca.



Por ello, explicó que hizo una visita a Antinarcóticos donde estuvo en varias de sus dependencias y evidenció que "podría haber algunos funcionarios de esta institución posiblemente comprometidos con temas no institucionales".



El Inspector General dijo que no entrega más detalles porque es respetuoso del debido proceso y la presunción de inocencia.



Por su parte el director de Antinarcóticos, general Jorge Luis Ramírez Aragón, señaló que la investigación por el llamado caso del 'Narco Jet' fue adelantada por su Dirección. Ese proceso, recordó, se inició con la incautación de 500 kilos de cocaína en Londres en enero de 2018, hecho que dejó 7 capturas -seis de los detenidos tienen condenas y otro está en juicio- y hay una octava persona involucrada que se encuentra prófuga.



El general Ramírez desestimó que en ese caso del 'Narjo Jet' se encuentren policías de Antinarcóticos involucrados.



El oficial señaló que para garantizar la transparencia se han realizado en la Dirección pruebas de poligrafí, llamadas "pruebas de confiabilidad", y señaló que entre el 2017 y el 2019 "se han realizado 147 verificaciones internas (...) para contrarrestar la corrupción". Además, afirmó que en las terminales portuarias y aeroportuarias se han tomado acciones administrativas sobre "114 funcionarios en el 2019 de los cuales 36 han sido desvinculados", afirmó el general Ramírez.



Dijo que se adelantan cinco investigaciones contra funcionarios del área judicial por posibles hechos de corrupción y afirmó que este año van 48 investigaciones disciplinarias para garantizar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Son 63 los pilotos que adulteraron horas de vuelo

El general Luis Enrique Méndez Reina, director de Aviación Policial, adscrita a la dirección Antinarcóticos, dijo que se están incorporando nuevas tecnologías para robustecer "el control de las horas de vuelo", al igual que los procesos internos como el mantenimiento y la parte de abastecimiento, seguridad área y otros items.



El general Méndez dijo que toda la información sobre las horas de vuelo de cada uno de los funcionarios del área de Aviación se sube en el moderno "Sistema de Monitoreo de Aviación Policial", que está actualizada y en tiempo real.



En ese proceso, el oficial reconoció que se "encontraron unas horas adicionales en las horas de vuelo de algunos funcionarios", y explicó que de 441 pilotos, "se encontraron estas inconsistencias en 63 pilotos para los cuales se esta haciendo revisión" de sus casos.



Las horas de vuelo influyen en el pago salarial, entre el 0,5 y uno por ciento, lo que según el oficial se traduce en 10.000 pesos adicionales de pago mensual por cada piloto. "Por ese motivo, nosotros mismo en septiembre de 2018 reportamos a la Inspección para que revisaran el caso".



El general Méndez señaló que la investigación sigue. Por el poder preferente la investigación la adelanta la Procuraduría, que ha realizado varias auditorias sobre el tema y que esta ad portas de entregar resultados.

El caso de la construcción de casas fiscales

Entre tanto, el director de Bienestar Social de la Policía, general Silverio Suárez Hernández, se refirió a la construcción de 111 viviendas en el centro de instrucción de la Policía ubicado en San Luis, Tolima, proceso que está en tela de juicio dentro de las investigaciones adelantadas por la Inspección General.



El oficial dijo que en 2017 se entregó la primera fase de viviendas construidas (60 casas), y que la entrega fue realizada por el Fondo Rotatorio de la institución. A la fecha, dijo, solo faltan 8 viviendas por ocupar de la primera fase del proyecto. De estas viviendas se han beneficiado los policías del curso internacional y los que prestan su apoyo en el departamento de Tolima.



El director del Fondo Rotatorio, José Vásquez señaló que para seguir los parámetros de la contratación estatal se han cumplido los preceptos para ejecutar este proyecto, en su primera fase de vivienda fiscal, por un montó de 11 mil 400 millones de pesos.



"Ese contrato se ejecutó y realizó de acuerdo a lo escrito por 60 viviendas fiscales. (...) Y la segunda fase se firmó en 2012 por más de 6 mil millones de pesos", afirmó el coronel Vásquez quien reconoció que el contratista incumplió por lo que se le abrió un proceso penal por 469 millones de pesos.



Resaltó que en la actualidad se está reestructurando el programa ( la construcción de 50 casas) y se buscan nuevos oferentes para ejecutar el proyecto.



Sobre este tema, el general Salamanca explicó que cuando asumió el cargo (agosto de este año) recibió de su antecesor, el general Jorge Luis Vargas (actual director de Seguridad Ciudadana), un informe sobre las investigaciones que adelantaba y que le llamó la atención la construcción de las viviendas, por lo que ya venía "aperturada una investigación preliminar por el general Vargas porque evidencia novedades en la ejecución contractual, verificando la no terminación de las obras contratadas".



Por lo que explica Salamanca, realizó una visita técnica para que se le informara sobre la obra, "y el resultado ya está. Por su complejidad, dijo, la investigación la adelanta la Procuraduría", puntualizó.



Estas denuncias generaron a comienzos de esta semana un choque entre el director de la Policía, general Óscar Atehortúa y Salamanca. Según Atehortúa, el Inspector General no le estaba informando sobre los resultados de las investigaciones.



