A través de un escueto comunicado, la Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que "dos funcionarios fueron apartados de sus cargos mientras se adelantan las correspondientes actuaciones administrativas y disciplinarias con el propósito de aclarar lo ocurrido".



Esto en referencia a los hechos denunciados por la comunidad, registrados en la madrugada del sábado 26 de noviembre , cuando los funcionarios, "estaban de descanso, asistieron a un evento organizado en un escenario público de la ciudad, donde se habrían presentado comportamientos por parte de algunos de ellos que no corresponden con la ética y el deber ser policial".



Aunque en el comunicado no se entregan mayores detalles ni la identidad de los suspendidos, EL TIEMPO confirmó con fuentes de la Policía que se trata de los coroneles Iván Mauricio Pardo, subcomandante de la institución en Cúcuta (quien no llevabá más de un mes en el cargo) y Sergio Saavedra, comandante operativo de la ciudad.



El caso no es menor pues no se trata de uniformados de bajo rango sino de dos oficiales que hacen parte de la cúpula de la Policía en la capital de Norte de Santander.



De igual forma, a través de grupos de WhatsApp asociados a la institución se han ido conociendo versiones de lo ocurrido. En los mismos se afirma que los oficiales asistieron al concierto que se realizaba en la Plaza de Banderas de Cúcuta, se insiste en que estaban de civil y en su día de descanso.



"Tuvieron un comportamiento alegre y fiestero salido de contexto y bajo alto grado de alicoramiento", se lee en los chats, que aunque no son información oficial, han sido tenidos en cuenta para dar inicio a la investigación formal por parte de la Inspección General de la Policía.



Según los relatos los oficiales estaban acompañados de dos mujeres.



La Policía de Cúcuta realiza constantes controles. Foto: Archivo particular

La institución afirma en el comunicado que "la Policía Nacional reitera que cada uno de sus integrantes debe exhibir un comportamiento ejemplar en concordancia con los lineamientos institucionales, incluso en los turnos de descanso".



De igual forma, señalaron las fuentes consultadas se indaga si al evento asistieron más integrantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y quienes "acompañaban a los oficiales".



Desde la llegada del general General Henry Armando Sanabria Cely a la dirección de la Policía se han venido dando instrucciones a los uniformados sobre el adecuado comportamiento que deben tener en todo momento. Esto incluso ha generado críticas en la institución.



El coronel Pardo, es un reconocido oficial, antes de llegar a la Metropolitana de Cúcuta se desempeñó como director de Interpol Colombia, y estuvo a cargo de investigaciones muy importantes en la lucha contra el crimen transnacional.

