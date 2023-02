Una investigación de la Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la compra de un avión Legacy 600 para el servicio de la Policía Nacional.



(Le puede interesar: Capturan a exjuez que dejó en libertad, irregularmente, a hermana de 'Otoniel).



La auditoría hace señalamientos a integrantes de la Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC).

Se conoció que por ahora se trataría solo de un hallazgo y, según avance el proceso, podría llevar a indagaciones y luego a investigaciones formales.



Trascendió que el organismo de control habla de un presunto detrimento patrimonial ocasionado con la compra de uno de tres aviones que se realizó el año pasado a través de la CIAC. Se cuestiona que se compró una nave costosa y que con los recursos gastados se habría adquirido una nave más nueva. Además que se habrían hecho cambios en la estructuración de las especificaciones de las naves que se necesitaban.

Facebook Twitter Linkedin

Petición a la Contraloría para acompañar el proceso. Foto: Archivo particular.

La historia del proceso se remonta a agosto de 2010 cuando, por decreto presidencial, se designó a la Fuerza Aérea Colombiana como Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado con el fin de garantizar una mejoría de fondo a las capacidades aéreas del país.



Luego en 2016 la Policía empezó a trabajar en un plan para mejorar sus capacidades y optimizar sus equipos y dos años después a través del Ministerio de Defensa se hace una revisión estratégica que lleva a la decisión de comprar equipos para las fuerzas.



Ese plan, dijeron personas cercanas al proceso, se volvió un documento oficial llevado a la Dirección de Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda y se aprobó en el Plan Nacional de desarrollo de 2021 durante el gobierno del presidente Iván Duque.



En la Policía, dijeron fuentes oficiales, se pidió acompañamiento de la misma Contraloría para el proceso y se adelantaron mesas técnicas para avanzar en las adquisiciones, decidiendo que se entregaría a la CIAC la responsabilidad de hacer las compras.



Indicaron que así se decidió atendiendo la experiencia de la CIAC en ese tipo de procesos contractuales. Además porque la otra entidad con esas capacidades y experiencia que es la Agencia de Contratación de la Fuerza Aérea (Acofa) no lo podía hacer al tratarse de naves para la Policía.

(Le puede interesar: ¿Cómo serán sancionados los elegidos por voto? Abecé del fallo de la Corte).

"Se eligió la CIAC porque ya ha realizado contratos permanentes con la Policía, tiene una gran experiencia y reconocimiento y conoce el mercado. Y además hace parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), dijo una fuente de la Policía.



Añadió que incluso antes de dar ese paso se hizo un comité de orientación conformado por 10 generales de la policía que dio como resultado que esa entrega era lo mejor para el proceso.



"La CIAC tiene mucha experiencia en procesos contractuales y asumen la responsabilidad de la contratación. En todo momento del proceso se cumplió con la ley de contratación", dijo la fuente.



A lo largo del proceso se hicieron varias visitas técnicas y se rechazaron algunas naves que no eran consideradas aptas para lo que se requería hasta proceder a la compra de tres aviones, entre ellos el que está siendo cuestionado.



"No es cierto que se hayan comprado a mayor precio un avión más viejo, en aviación hay que tener en cuenta temas como el mantenimiento de la nave y el valor de sus componentes. Además temas de seguridad y servicios de las aeronaves", añadió.



El valor de la compra de la nave cuestionada supera los 12 millones de dólares y fuentes oficiales señalan que ese Legacy 600, que ya está en el país, vale más de 14 millones de dólares.



"La aeronave está en proceso de entrega y no se ha empezado a usar ni se han probado sus capacidades. ¿Cómo pueden hablar de detrimento cuando nisiquiera han permitido que se empiece a usar", indicó una fuente vinculada al caso.



La Contraloría seguirá investigando los hechos mientras las personas que participaron en el proceso afirman que no hubo irregularidades.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com