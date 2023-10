¿Divisiones en la Policía tuvieron qué ver con la 'barrida' de generales? Esto pasó

Hace una semana, la salida de la Policía Nacional de los brigadieres generales Tito Yesid Castellanos Tuay (subdirector), Carlos Fernando Triana Beltrán (inspector general) y Carlos Humberto Rojas Pabón (jefe del Servicio, antes Seguridad Ciudadana) sorprendió al país y volvió a encender los ruidos internos en una institución clave para la tranquilidad de todos los colombianos.



En un escueto comunicado de prensa, la Policía señaló: “Con base en directrices del Gobierno Nacional y la dinámica institucional, a partir de la fecha el actual director de Antinarcóticos, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, asume la subdirección general de la institución”, y a nombre de la institución se les expresó a los tres oficiales que salían: “Todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a los señores generales por su destacado servicio a la patria”.



EL TIEMPO consultó con fuentes cercanas al director de la Policía, general William René Salamanca, que aseguraron que el cambio se daba por “la falta de resultados en temas de seguridad y que la dinámica institucional ahora se ciñe en que oficial que no cumpla metas, se va”.

Otra es la versión que entregaron a este diario altos mandos de la Policía, quienes aseguraron que el “general Salamanca dio una muestra contundente de liderazgo y de que no acepta divisiones internas”. ¿A qué se refieren?



Miembros de la Policía en cabeza del general Wiliam Salamanca se toman el municipio de Tuluá para combatir la delincuencia organizada. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Divisiones?

De acuerdo con los oficiales consultados, desde hace varios meses se venía registrando un enfrentamiento entre los generales Castellanos y Triana. “Triana, quien estaba en la Policía Metropolitana de Bogotá, no recibió con buenos ojos el nombramiento de Castellanos como subdirector (noviembre de 2022), ya que eran cursos –es decir, compañeros con la misma antigüedad– y no aceptó ser su subordinado”.



La posición asumida por Triana, señalaron los oficiales, estaba generando bandos, los que lo apoyaban y los que estaban con Castellanos, “la mayoría coroneles y tenientes coroneles encargados de varias actividades operativas, lo que, pese a la coyuntura, las elecciones en pocos días, llevó a ‘Z-1’ (el Director General) a cortar el problema de raíz”.



De hecho, estos brigadieres generales, con menos de dos años de antigüedad, llegaron en línea directa a la cúpula de la institución por la “barrida” de generales –salieron 22 en un primer momento– que ocurrió a los 15 días de que Gustavo Petro asumió como presidente, en agosto 25 de 2022.



Ascensos y condecoraciones en la Policía Nacional sede Manizales Foto: John Jairo Bonilla

¿Faltan generales?

Esto se refleja hoy en el hecho de que el cuerpo de generales no cuenta con ningún mayor general y que son 11 brigadieres generales, algunos con antigüedades de menos de un año.La excepción es Salamanca, que es general de cuatro estrellas.



En números, se pondría considerar que faltan altos mandos, ya que en su momento la Policía llegó a tener hasta 42 generales en la línea de mando, lo que daba para que cada regional (ocho) contara con una cabeza de ese nivel. Las regionales las tienen hoy por encargo comandantes de metropolitanas o departamentales; y direcciones importantes como la de Inteligencia, Carabineros, Gaula, Fiscal y Aduanera, Tránsito y Antinarcóticos están en manos de coroneles.



Lo sorprendente es que en la noche del viernes este diario confirmó que de los 10 coroneles que estaban listos para ascender en diciembre al grado de brigadieres generales, se les notificó a seis que salían de la institución y que solo continuarían en la Policía el coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, director de la Policía Fiscal y Aduanera; el coronel Herbert Luygui Benavides Valderrama, subdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá; el coronel Óscar Andrés Lamprea Pinzón, director de Tránsito y Transporte, y el coronel Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.



¿Qué pasó? La respuesta oficial de la Policía es que la junta de generales lo decidió tras volver a revisar sus hojas de vida. El grupo ya había cumplido con el proceso de los cursos de ascenso durante el año. Así las cosas, la institución contará con 16 generales en diciembre y cuatro más en junio de 2024.

La Policía Nacional instalará puestos de control . Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Hay crisis en la Policía?

El mayor general en retiro Héctor Darío Castro, quien fue subdirector de la institución (2002), aseguró que la salida de un general representa la pérdida de mínimo 30 años de experiencia en el manejo de temas de seguridad ciudadana, pero considera que la Policía ha crecido con el paso de los años y se ha consolidado como institución con un nivel de profesionales, “lo que se refleja en un cuerpo de coroneles y tenientes coroneles que se han venido capacitando en diferentes ramas, estudiando y creciendo en conocimiento y disciplina”.



De hecho, para Castro, aunque la Policía tiene una línea de mando piramidal, “haya o no generales, la institución se sostiene porque quien porta el uniforme lo hace con vocación de servicio”.



Por su parte, Jean Carlo Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar, aseguró que la Policía es una fuerza “bien estructurada” con un alto nivel de formación que la deja al nivel de los estándares mundiales y que cuenta con una formación de generales con mínimo 28 años de experiencia.



Aunque el Gobierno lo niega, la falta de generales es un problema, mucho más en una situación crítica de seguridad y orden público. Y Salamanca, que tuvo que volver del retiro para enfrentar directamente esa crisis (sonaba más, y aún suena, para ministro de Defensa), sigue teniendo el reto de ser el polo a tierra en materia de orden público y seguridad del actual Gobierno.



Redacción Justicia:

