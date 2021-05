'Hay avances significativos' en caso Lucas Villa, asegura la Policía

Este mediodía, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, se refirió a varios hechos, entre ellos la muerte de Lucas Villa, y en qué va la investigación sobre el caso.



Desde Neiva, el general Vargas, le presentó sus condolencias a la familia Villa. Aseguró que lo hacia "con el dolor de todos los colombianos", porque a la Policía "la muerte de cualquier colombiano nos duele", aseguró.

Sobre la investigación el general Vargas señaló que este es un caso "priorizado" por la Fiscalía General, "la asignación principal la tiene el Cuerpo Técnico de Investigaciones, la Policía esta en apoyo a ese cuerpo investigativo", puntualizó.



El director de la Policía dijo que desde el mismo día que se registró el hecho -5 de mayo - se envió un grupo del Cuerpo Élite, y aseguró que "hay avances significativos", y que es una prioridad capturar a los responsables lo más rápido posible.



El oficial no entregó detalles sobre el avance de la investigación pero sí reiteró que se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar a los implicados en este hecho.



El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional. Foto: Milton Dìaz

El general también se pronunció sobre el ataque a los integrantes de la Policía en zona rural de Timbío, Cauca, en el que un uniformado resultó herido y un vehículo de la institución incinerado.



"Estaban cumpliendo labores de verificación , de seguridad ciudadana frente a personas que se encontraban cometiendo actos contrarios a la ley, en zona rural (...) y fueron emboscados".



El general Vargas dijo que se investiga qué grupo al margen de la ley pudo haber perpetrado el ataque, y recordó que allí delinquen el Eln y las disidencias de las farc.



'La vía no es la violencia'

El director de la Policía Nacional se refirió a la jornada de protestas previstas para mañana en el país. "Esperamos que las mismas se desarrollen de manera pacífica, publicas, con demostraciones de cada colombiano, con lo que quiera mostrar, porque lo protegemos", señaló.



Vargas insistió en que se espera que mañana no "haya violencia, no haya disturbios, y que se protejan las personas y los bienes".



Señaló que los uniformados se encuentran en alistamiento de primer grado,, y que son más de "850 los policías lesionados" en medio de las marchas.



Dijo que anoche, en Neiva, visitó y condecoró a los policías que resultaron heridos en un peaje, "quedaron inconscientes, les dieron patadas. Atacaron la ambulancia en la que iban a trasladar a uno ", narró Vargas.



Finalmente el director de la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que haya respeto "entre todos", al señalar que la "vía no es la violencia". Y fue enfático al decir que los policías son personas de "carne y hueso, con familia, y que su vocación es de servicio".



