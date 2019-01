Dejan en libertad al caballista Santiago Gallón

La defensa del caballista Santiago Gallón le confirmó a EL TIEMPO que su cliente quedó libre el pasado 31 de diciembre, a las 12 del día, luego de que se alegara vencimiento de términos dentro del proceso que se le sigue por narcotráfico.



En efecto, un juez de control de garantías de Medellín acogió la tesis de la defensa de Gallón según el cual ya habían pasado 305 días desde que se presentara el escrito de acusación, sobrepasando en más de 60 días los plazos estipulados por la ley.

La medida de libertad afecta a siete personas más que están vinculadas al proceso, cuyos abogados usaron el mismo argumento. En el caso de Gallón, la libertad se tramitó de manera inmediata y este salió de la cárcel de cúcuta en la que estaba recluido desde hacía casi un año.



El polémico caballista fue capturado luego de que agentes británicos entregaron pruebas de que es parte de una red internacional de narcotráfico que traficaba coca en comida para perros.

Gallón, miembro de una otrora reputada familia de ganaderos, ya pagó una condena por conformación de grupos paramilitares y estuvo vinculado a la investigación por el crimen del futbolista Andrés Escobar, ocurrido en 1994.



En la práctica, esto significa que Gallón deberá afrontar el juicio por narcotráfico en libertad, luego de que la Fiscalía frenó un preacuerdo con el polémico caballista, para rebajarle la condena a cambio de que aceptara los cargos.



Durante la audiencia, la defensa de Gallón puso de presente que la fiscal del caso, Yolanda Puy, no tiene competencia sobre ese proceso, porque está radicado en Barranquilla y fue trasladado a Medellín. Además, resaltó que el fiscal suplente sólo apeló la libertad de Gallón y no la de los otros 7 implicados, "mostrando un claro sesgo".



EL TIEMPO estableció que, para la Fiscalía, los términos no estaban vencidos pues, con el fallido preacuerdo, estaban suspendidos.



Gallón fue citado para el próximo 29 de marzo, día en el cual debe proseguir la audiencia de acusación en su contra.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@ eltiempo.com

Twitter: @uinvestigativa