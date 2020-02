Las polémicas de los funcionarios del Gobierno de Iván Duque

Abel Cárdenas. EL TIEMPO

La ex ministra de Interior y actual consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo a principios del 2020, en un foro organizado por la revista 'Semana', que el Gobierno de Iván Duque recibió un “ambiente de país polarizado” debido a “una negociación política que no recogió a las mayorías del país”.



Gutiérrez cerró diciendo que “el Acuerdo de Paz con las Farc es semifallido”, debido a las actuaciones de la extinta guerrilla de las Farc.



Esta no ha sido la única polémica en la que se vio envuelta la ex ministra. A finales del año pasado fue blanco de críticas por los trinos que escribió con ocasión del Paro Nacional, del que dijo que fue convocado “basado en mentiras” y que la estrategia consistía en derrocar al Gobierno. Cerró su publicación con la etiqueta #NoPudieron.