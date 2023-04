Luego de estar en el centro de varias polémicas por sus comentarios de tinte religioso, machista y homofóbico, el presidente Gustavo Petro confirmó, tal como lo informó EL TIEMPO en primicia, que el general Henry Armando Sanabria Cely sale de la dirección de la Policía Nacional. En su remplazo llegará el general (r) William René Salamanca.



Antes de la oficialización de su salida, el general Sanabria había sido centro de críticas desde varios sectores por sus declaraciones y posturas.



Comentario sobre el VIH en la Policía

La más reciente polémica de Sanabria había surgido luego de una entrevista con la revista Semana en la que, además de varios comentarios religiosos, habló de la cifra de integrantes de la Policía que estaban contagiados de VIH y la asoció a que los uniformados tuvieran orientaciones sexuales diversas.



En la entrevista, el general dijo que alrededor de 12.000 efectivos policiales están contagiados con VIH, y asumió que la tasa de contagios se debía a que los uniformados fueran gais, lesbianas, bisexuales o personas trans y que carecían de educación sexual.



“Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, sostuvo.

Los exorcismos

Un Cristo, en madera, acompaña en su oficina al general Henry Sanabria. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En esa misma entrevista, el ahora exdirector de la Policía Nacional se refirió a los exorcismos que se han realizado en la institución. "La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo", dijo.



Contó que en una operación en Medellín, mientras realizaban una persecución a una banda delincuencial, uno de los sospechosos fue apuñalado y arrojado desde un vehículo en movimiento y que mientras realizaban la inspección del cadáver, "el cuerpo empezó a arrastrarse. Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: 'No, mi teniente, espere y verá'”.



El Director de la Policía cuenta que su compañero comenzó a buscar en el cuerpo un elemento relacionado con estos extraños movimientos: "Efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió".

Las mujeres 'discretas'

“El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada. pic.twitter.com/43pQF0NRtT — General Henry Armando Sanabria Cely (@henryproteger) March 8, 2023

De otra parte, hace unas semanas hubo polémica por comentarios machistas que hizo el director de la Policía a propósito de la conmemoración del día de la mujer.



En un mensaje de Twitter que él puso dijo que "una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada. Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer hermosa en un hogar bien cuidado".



Luego, en una entrevista con Caracol Radio en la que le preguntaron al respecto, el oficial dijo que está amparado por la libertad de cultos y de expresión, que sus mensajes no obligan a nadie y que, además, son “palabra de Dios”.



En la entrevista, ante la pregunta de la periodista Vanessa de la Torre sobre si su mensaje ponía a las mujeres como un “adorno” o como personas que se ven mejores “calladitas”, Sanabria le contestó: “Eso es palabra de Dios, eso no es mío, es un texto eclesiástico, uno de los libros de la Biblia”.

Prohibición de tener amantes

El hasta ahora director de la Policía es devoto de la Virgen María. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Otra de las críticas a Sanabria versó sobre una particular restricción que instauró dentro de la institución frente a no tener amantes, pues mediante una directiva prohibió este tipo de relaciones en la Policía Nacional.



Al respecto, en su momento dijo, en entrevista con EL TIEMPO, que “tener una amante genera muchos problemas. Un policía sosteniendo dos hogares no puede vivir de su salario, entonces esto los puede llevar a incurrir en casos de corrupción”.



Así mismo afirmó que era cotidiano ver a las mujeres, “esposas, compañeras, hablando con el comandante de unidad, reportando a sus esposos por este tipo de situaciones y los problemas que conllevan al interior de cada hogar”.



Finalmente dijo que “hay que promover valores y virtudes, un policía virtuoso es garante de la convivencia, un policía que se aleja de Dios, de un ser divino, no tiene límites”.

