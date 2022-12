Los detalles de la fiesta de fin de año que realizará la Contraloría General de la República generaron polémica nacional luego que se conociera que entre gatos de transporte, comida, bebidas y las presentaciones de Jorge Celedón y de ‘Don Jediondo’, costará casi 500 millones de pesos.



Según el detalle del contrato, publicado por W Radio, el total de 486 millones de pesos, incluyendo servicios exclusivos de Andrés Carne de Res, entre otros.



EL TIEMPO habló con el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, quien aseguró que ese contrato no lo hizo directamente ese organismo de control fiscal.



“El Fondo tiene personería jurídica, ellos son los que deben responder. El contrato no es de la Contraloría, es del Fondo de Bienestar”, dijo.



Rodríguez aseguró que el citado “Fondo de Bienestar se va a expresar lo correspondiente.

