Polémica en Caquetá por inauguración de colegio que lleva el nombre de ‘Gentil Duarte’

Gran revuelo ha causado en el Caguán la inauguración de un colegio que lleva el nombre de Miguel Botache Santillana, menor conocido como 'Gentil Duarte', el temido líder de las Disidencias de las Farc, abatido en el 2022

EL TIEMPO conoció que la apertura de la obra se realizó este viernes 12 de abril, en medio del acto público en la vereda El Triunfo, sector el Diamante, en San Vicente del Caguán.

Llama la atención que en la entrada del colegio fue colocada en la entrada del colegio la imagen del cabecilla de las disidencias.

Testigos indicaron que la institución lleva por nombre oficial Colegio Internado Agropecuario ‘Gentil Duarte’.

En un video de la inauguración de la obra, el moderador del evento leyó la orden del evento y detalló que se entonaron las notas del himno nacional, el himno de las Farc, además de los himnos de la guardia campesina.

Colegio 'Gentil Duarte' Foto:Archivo EL TIEMPO

En marzo pasado, cuando se conoció de la obra, desde el Ministerio de Educación emitieron una respuesta pública ante el malestar de muchas personas que comentaron el descontento que les generaba el nombre de la institución.

Desde esa cartera afirmaron que no se había emitido ninguna autorización oficial para la creación, y la formalización de dicha institución, para lo que se necesita una serie de requisitos, como el registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE), donde se consolida la información de todas las instituciones educativas públicas y privadas de Colombia.

“Frente a los hechos conocidos por la opinión pública sobre el municipio San Vicente del Caguán, Caquetá, que hacen referencia a la inauguración del colegio Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte, el Ministerio de Educación se permite informar que este colegio no existe en registros oficiales, tampoco se ha solicitado su inscripción, no ha contado con registros públicos y no hace parte de los planes y programas de construcción de infraestructura educativa oficial”, manifestó en su momento el Ministerio de Educación en un comunicado.

Redacción Justicia:

