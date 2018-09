La polémica defensa de Carlos Mattos desde España

A través de un aviso pagado en prensa, el polémico empresario Carlos Mattos -señalado de haber pagado un millonario soborno para que un juez de Bogotá dictara una medida cautelar a su favor en la sonada disputa por la representación de la marca Hyundai en Colombia- se declaró víctima de la justicia colombiana.

Ante la citación de la Fiscalía para que se presente al consultado colombiano en Madrid y desde ahí comparezca en la audiencia de imputación de cargos, la defensa de Mattos reafirmó que no asistirá. En cambio, pidió que lo citen "a una sede judicial en territorio español".



"El señor Mattos estaba presto a regresar a Colombia, hasta que fue posible advertir que en nuestro concepto la Fiscalía no estaba cumpliendo con los procedimientos adecuados en la conducción de su investigación", dice el comunicado firmado por los abogados Mildred Hartmann y Camilo Ortiz.



Y agrega: "Esta defensa teme que el señor Mattos no vaya a ser tratado de manera justa, motivo por el cual se ha invocado la protección que España dispone para sus nacionales". Mattos tiene ciudadanía española.



El empresario salió del país semanas antes de que Fiscalía empezara a capturar a varios señalados partícipes en el favorecimiento ilegal de su demanda por la representación de Hyundai.

La investigación de la Fiscalía señala que Mattos Barrero, a través del abogado Luis David Durán Acuña -quien aparece en documentos de 2014 como tercer miembro suplente de la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A.- utilizó los servicios de una red de corrupción en la justicia para torcer su pleito con el ecuatoriano grupo Eljuri y lograr las medidas cautelares. El abogado Durán Acuña fue capturado y aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. El juez que tomó la medida cautelar también fue detenido.



Según los abogados del polémico empresario, "funcionarios de Colombia que carecen de funciones para ello buscaron que algunas visas que habían sido conferidas al señor Mattos fueran revocadas". Esto porque Estados Unidos le canceló la visa recientemente debido a sus líos judiciales.



Mattos dice que no ha atendido la citación de la justicia colombiana -que tiene una orden de captura en su contra que hasta ahora tiene alcance nacional- por supuestos motivos de salud. De hecho, se queja de una filtración de esos documentos con el presunto fin de "inflamar al público y producirle un bochorno totalmente innecesario e inadecuado para él y su familia".



Los abogados de Mattos aseguran que los salpicados en su escándalo son "miembros respetables de la comunidad legal y la Rama Judicial". También aseguran que las medidas cautelares a su favor fueron transparentes, y finalmente señalan a la Fiscalía colombiana de "convertir una disputa civil en un proceso penal": "Como resultado de esta distorsión, el grupo Eljuri quiere evitar el pago de una deuda de 16 millones de dólares, y no desistirá en su empeño de conseguir ese propósito".

