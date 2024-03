¿Podrá Aida Victoria Merlano seguir produciendo contenido tras su reciente condena?

Hace 12 horas, la influencer Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, reaccionó a la condena que, en segunda instancia, le impuso la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y cómplice de fuga de presos.

La decisión del magistrado Fabio David Bernal Suárez desató una polémica toda vez que determinó subir el monto de la pena de 7 años y medio a 13 años y 8 meses; así mismo, revocó el beneficio de prisión domiciliaria, que se le había dado en primera instancia a la joven.

A las pocas horas de esa decisión, la influencer decidió hablarle a sus más de 5 millones de seguidores que tiene en la red social Instagram. “El juez en primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedará en firme y eso la Fiscalía no lo apeló”, explicó Merlano en una historia que subió a la red adjuntando un trino de la Fiscalía que indicó que el magistrado ordenado su captura.

Acto seguido, subió un video a las historias de la plataforma en la dijo: “Mientras haya vida hay esperanza. Vamos a dar la pelea porque todo esto que está pasando es injusto”, dijo.

Pero la reciente condena abre la duda si la influencer puede seguir produciendo contenido para sus cuentas en las diferentes redes sociales.

EL TIEMPO consultó a varios abogados penalista para saber si la decisión intercede en la producción de contenidos de Merlano.

Y como la misma influencer lo indicó, la sentencia no está en firme, por lo que técnicamente puede continuar con su oficio.

Para Jorge Reales, abogado penalista, en efecto la condena todavía no está en firme. “Su defensor puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir que la sentencia de ayer, si hay recurso, no puede ser ejecutada aún, por lo que puede continuar llevando su vida como la tenía en los últimos años”, dijo.

En la misma línea, el penalista Francisco Bernate indicó que “hasta tanto no se ratifique la sentencia del Tribunal, sigue en la misma situación”.

Ambos juristas coincidieron que lo anterior quedó demostrado la noche del 21 de marzo, cuando Aida Victoria Merlano sacó un contenido con su pronunciamiento.

Recordemos que tras la lectura del fallo, el abogado de Merlano Manzaneda, Miguel Ángel del Río, aseguró que aunque contra la decisión no procede recurso de apelación, ésta será demandada en casación. “La misma será avisada a su despecho dentro de los próximos 5 días”, dijo el penalista.

